Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Estados Unidos

Nicolás Maduro ingresó al Centro Metropolitano de Detención de New York bajo custodia federal

Nicolás Maduro fue ingresado este sábado en una prisión federal de máxima seguridad en Brooklyn, donde permanecerá detenido antes de comparecer ante la Justicia estadounidense.
3 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

Nicolás Maduro ingresó este sábado por la noche al Centro Metropolitano de Detención, en Brooklyn, New York, bajo fuerte custodia federal, donde quedará recluido mientras enfrenta cargos de conspiración narcoterrorista ante tribunales de Estados Unidos.

El exmandatario venezolano arribó al centro penitenciario pasadas las 19h00, escoltado por agentes federales, luego de haber llegado a la ciudad de New York en un vuelo oficial. De acuerdo con información confirmada por fuentes judiciales, Maduro permanecerá detenido en esta instalación mientras avanza el proceso judicial en su contra.

Maduro viajó junto a su esposa, Cilia Flores, en un Boeing 757 identificado con matrícula N874TW, aeronave vinculada al Departamento de Justicia de Estados Unidos. El traslado se realizó desde Guantánamo (Cuba) hasta la base aérea Stewart, en el estado de Nueva York, antes de su derivación final a Brooklyn.

Está previsto que el próximo lunes Maduro comparezca ante un tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), con sede en Manhattan, donde se formalizarán las imputaciones en el marco de una causa federal por narcotráfico y crimen organizado.

Cómo es el Centro Metropolitano de Detención en New York

El Centro Metropolitano de Detención (MDC) es una prisión federal de máxima seguridad, construida en la década de 1990 en el barrio Sunset Park, en Brooklyn. Fue diseñada para aliviar el hacinamiento carcelario y es la única cárcel federal existente en la ciudad de New York.

Según datos difundidos por medios internacionales, el establecimiento alberga actualmente a unos 1.600 reclusos, muchos de ellos considerados presos de alto perfil. La prisión ha sido objeto de críticas por las condiciones de detención, motivo por el cual ha sido apodada por algunos internos como “el infierno en la tierra”.

Entre los detenidos que han pasado por sus instalaciones se encuentran figuras relevantes del crimen organizado, como Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, e Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Seguridad, régimen interno y antecedentes

El MDC cuenta con guardias armados, sistemas de vigilancia electrónica y protocolos estrictos para prevenir fugas o ataques. Las visitas están severamente restringidas y a los internos considerados de mayor riesgo los alojan en la Unidad de Vivienda Especial, conocida como 9-Sur o SHU.

En esa sección, según reportes de medios estadounidenses, los detenidos permanecen prácticamente aislados y disponen de espacios muy reducidos para su movilidad diaria. Exreclusos han denunciado condiciones de detención duras y restrictivas.

Además de narcotraficantes, por el MDC también pasaron Ghislaine Maxwell, socia de Jeffrey Epstein, y artistas como R. Kelly y Sean “Diddy” Combs, quienes permanecieron allí durante etapas de sus respectivos procesos judiciales.

La situación de Maduro en esta prisión de New York se mantiene bajo estricto control federal, mientras la Justicia estadounidense define los próximos pasos del caso, en un proceso que continúa generando repercusiones internacionales.

