Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denuncia “piratería” de Estados Unidos tras captura de segundo buque petrolero

La respuesta desde Caracas no se hizo esperar tras confirmarse la operación militar estadounidense. A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Nicolás Maduro denunció categóricamente lo que considera el robo de un buque privado que transportaba crudo nacional. El texto es enfático al señalar también la desaparición forzada de la tripulación. Asimismo, responsabiliza directamente a los efectivos militares de los Estados Unidos que ejecutaron la maniobra en aguas internacionales.

Para la administración de Nicolás Maduro, estas acciones constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y un acto de piratería moderna. Las autoridades venezolanas sostienen que el modelo que intenta imponer Washington mediante la fuerza está destinado al fracaso. Aseguran que este tipo de prácticas, lejos de amedrentar, fortalecen la determinación del pueblo venezolano de resistir lo que denominan un modelo colonialista.

Producción petrolera y resistencia económica

En medio del conflicto diplomático, el oficialismo presentó cifras para demostrar su resiliencia. Pese al cerco económico contra Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció este sábado un hito operativo: la producción nacional ha alcanzado los 1,2 millones de barriles de petróleo. Según la funcionaria, esta cifra se alinea con los objetivos estratégicos trazados para el año 2025, desafiando las proyecciones negativas derivadas del acoso externo.

El mensaje del Ejecutivo de Nicolás Maduro busca levantar la moral interna frente a las hostilidades. Rodríguez calificó este repunte productivo como “el mejor regalo de Navidad” para el país, atribuyendo el éxito al esfuerzo de la fuerza trabajadora petrolera. La narrativa oficial insiste en que el desarrollo de la industria de hidrocarburos continuará de manera independiente y soberana, sin importar las medidas coercitivas impuestas desde el norte.

Ofensiva diplomática y bloqueo total

La disputa se trasladará ahora a los organismos multilaterales. El Gobierno de Nicolás Maduro ha advertido que este acto no quedará impune y que ejercerá todas las acciones correspondientes. La principal medida anunciada será la interposición de una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, buscando una condena internacional contra las operaciones militares que Estados Unidos despliega en la región caribeña.

Este incidente ocurre apenas seis días después de la captura del petrolero ‘Skipper’ y tras el anuncio de Donald Trump de un bloqueo total contra los barcos que operen con Venezuela. Mientras Washington justifica sus acciones acusando al régimen de Nicolás Maduro de usar el comercio de crudo para financiar el narcoterrorismo, la tensión en el Caribe sugiere una escalada que apunta, según analistas, a forzar un cambio de régimen en Caracas.