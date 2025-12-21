COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Mundo
Latinoamérica

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denuncia “piratería” de Estados Unidos tras captura de segundo buque petrolero

La tensión geopolítica en el Caribe alcanza un nuevo pico. La administración de Nicolás Maduro condenó enérgicamente la captura de un carguero en aguas internacionales por fuerzas estadounidenses.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denuncia "piratería" de Estados Unidos tras captura de segundo buque petrolero. (Presidencia de Venezuela)
Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denuncia "piratería" de Estados Unidos tras captura de segundo buque petrolero. (Presidencia de Venezuela)

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La respuesta desde Caracas no se hizo esperar tras confirmarse la operación militar estadounidense. A través de un comunicado oficial, el Gobierno de Nicolás Maduro denunció categóricamente lo que considera el robo de un buque privado que transportaba crudo nacional. El texto es enfático al señalar también la desaparición forzada de la tripulación. Asimismo, responsabiliza directamente a los efectivos militares de los Estados Unidos que ejecutaron la maniobra en aguas internacionales.

Para la administración de Nicolás Maduro, estas acciones constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional y un acto de piratería moderna. Las autoridades venezolanas sostienen que el modelo que intenta imponer Washington mediante la fuerza está destinado al fracaso. Aseguran que este tipo de prácticas, lejos de amedrentar, fortalecen la determinación del pueblo venezolano de resistir lo que denominan un modelo colonialista.

Producción petrolera y resistencia económica

En medio del conflicto diplomático, el oficialismo presentó cifras para demostrar su resiliencia. Pese al cerco económico contra Nicolás Maduro, la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunció este sábado un hito operativo: la producción nacional ha alcanzado los 1,2 millones de barriles de petróleo. Según la funcionaria, esta cifra se alinea con los objetivos estratégicos trazados para el año 2025, desafiando las proyecciones negativas derivadas del acoso externo.

El mensaje del Ejecutivo de Nicolás Maduro busca levantar la moral interna frente a las hostilidades. Rodríguez calificó este repunte productivo como “el mejor regalo de Navidad” para el país, atribuyendo el éxito al esfuerzo de la fuerza trabajadora petrolera. La narrativa oficial insiste en que el desarrollo de la industria de hidrocarburos continuará de manera independiente y soberana, sin importar las medidas coercitivas impuestas desde el norte.

Ofensiva diplomática y bloqueo total

La disputa se trasladará ahora a los organismos multilaterales. El Gobierno de Nicolás Maduro ha advertido que este acto no quedará impune y que ejercerá todas las acciones correspondientes. La principal medida anunciada será la interposición de una denuncia formal ante el Consejo de Seguridad de la ONU, buscando una condena internacional contra las operaciones militares que Estados Unidos despliega en la región caribeña.

Este incidente ocurre apenas seis días después de la captura del petrolero ‘Skipper’ y tras el anuncio de Donald Trump de un bloqueo total contra los barcos que operen con Venezuela. Mientras Washington justifica sus acciones acusando al régimen de Nicolás Maduro de usar el comercio de crudo para financiar el narcoterrorismo, la tensión en el Caribe sugiere una escalada que apunta, según analistas, a forzar un cambio de régimen en Caracas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparecerá este domingo ante la Asamblea Nacional de Ecuador

Choque frontal en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, deja tres fallecidos y una menor herida

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denuncia “piratería” de Estados Unidos tras captura de segundo buque petrolero

Deportivo Cuenca golea 5-1 a Emelec y clasifica a Copa Sudamericana junto a Macará en la última fecha del segundo hexagonal

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparecerá este domingo ante la Asamblea Nacional de Ecuador

Choque frontal en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, deja tres fallecidos y una menor herida

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, denuncia “piratería” de Estados Unidos tras captura de segundo buque petrolero

Deportivo Cuenca golea 5-1 a Emelec y clasifica a Copa Sudamericana junto a Macará en la última fecha del segundo hexagonal

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, comparecerá este domingo ante la Asamblea Nacional de Ecuador

Choque frontal en el cantón Colta, provincia de Chimborazo, deja tres fallecidos y una menor herida

Deportivo Cuenca golea 5-1 a Emelec y clasifica a Copa Sudamericana junto a Macará en la última fecha del segundo hexagonal

Arsenal con Hincapié de titular vence 1-0 a Everton con penalti de Viktor Gyökeres y sigue líder

Real Madrid se impone 2-0 al Sevilla con goles de Bellingham y Mbappé en LaLiga

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO