Nicole Valdivieso, exreina de Manabí, sobre la familia afectada por incendio: “Un milagro es lo único que los puede salvar”

El nombre de Nicole Valdivieso no es nuevo los medios de comunicación. En 2022 fue elegida como Reina de Portoviejo y Manabí, convirtiéndose en una soberana entusiasta y positiva. Sin embargo, ahora no vive un buen momento.

Ella es familiar de los Torres Zambrano, afectados por el incendio registrado el pasado 23 de diciembre en las Villas 15 de Abril, de la capital manabita.

Ella, entre lágrimas, se dijo agradecida por las oraciones y apoyo que han recibido sus seres queridos. Sin embargo, confesó que están a la espera de un milagro.

La tía de Nicole falleció por asfixia

A través de un video difundido en sus redes sociales, Nicole dijo no comprender por qué la tragedia golpeó a esta familia, arrebatándole a su tía, Narcisa Zambrano. Mientras que su tío y tres primos (esposo e hijos de la fallecida) luchan por sobrevivir.

“Lastimosamente, así son los designios de la vida, a veces no entendemos, no se comprende. Nosotros hasta el día de hoy tratamos de comprender y entender, y no hay respuestas. Lo único que queda es respirar, seguir adelante y ser fuertes por los que están tratando de ser fuertes y salvarse”, dijo.

La exsoberana añadió que su tía, quien era una reconocida estilista, murió por asfixia. “No falleció por quemaduras. Lastimosamente, así como ella falleció por asfixia, los otros miembros sobrevivientes tienen complicaciones por el tema de haber inhalado ese humo”, recalcó.

Agregó que los cuatro sobrevivientes “están debatiéndose entre la vida y la muerte en el Hospital de Especialidades de Portoviejo. La situación de todos es complicada (…) Como lo trató de explicar el médico, el humo que ellos aspiraron los quemó por dentro y afectó sus vías respiratorias, sus órganos internos. Todos se encuentran en una situación complicada, unos más que otros”.

Solo un milagro los puede salvar

Nicole confirmó que el padre de la familia afectada, Jorge Torres, perdió sus dos córneas. “No puede ver. Lo tuvieron que colocar boca abajo y, hasta lo que nos dieron a entender, es como lo último que ya se hace para ver alguna reacción o algo, porque sus vías, especialmente la izquierda, están hechas nada”.

Añadió que “mi primo, el mayor, Dani Torres, perdió su córnea derecha, su vista derecha. La izquierda se la estaban tratando de salvar y él también está con criterio bastante reservado”.

La exreina indicó que solo hija de la familia, Emily, no registra quemaduras.“Los tres varones, ellos sí. No son quemaduras profundas, no necesitan tal vez algún injerto, algunos presentan el 18% de su cuerpo, otros en el 12%, 10%”.

Con esos detalles sobre el estado de sus familiares, Nicole añadió que “los cuatro se están debatiendo, repito, entre la vida y la muerte. Un milagro, así como nos dijeron los médicos, es lo único que los puede salvar“.

Para finalizar su video, Nicole pidió oraciones y agradeció a las personas que han impulsado campañas de recolección de fondos para sus familiares. “Oren mucho, pidan en serio de todo corazón, a lo que ustedes crean, independientemente de la religión que sean, solamente pidan por ellos”, dijo.

Vigilia y solidaridad

La tarde de este viernes, en los exteriores del Hospital de Especialidades se desarrollará una vigilia. Iniciará a las 18h00.

Por otra parte, los interesados en colaborar pueden realizar sus donaciones a la cuenta de ahorros 2211586988 del Banco Pichincha, a nombre de César García.

Además, llevan adelante rifas y una campaña en GoFundMe, con el nombre Familia Torres. “Actualmente, el padre y los tres hijos se encuentran en estado crítico, hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, intubados y luchando por sobrevivir”, se detalla en el sitio web. (13).