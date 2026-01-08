COMUNIDAD POR USD 1
Niels Olsen advierte medidas contra descalificativos en sesiones de la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea se dirigió a los asambleístas antes de instalar la sesión del pleno, enfatizando que se garantizará el debate y el uso de la palabra a todas las fuerzas políticas.
Quito, martes 6 de enero del 2026 Pleno de la Asamblea Nacional trata el Proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Fotos: API / ROLANDO ENRÍQUEZ
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, anunció este miércoles 7 de enero que cerrará los micrófonos en las sesiones plenarias cuando se registren insultos o descalificativos entre asambleístas. La medida busca preservar el respeto a la Función Legislativa y al país, sin que represente censura, según aclaró Olsen. Esta decisión surge tras un altercado ocurrido el martes 6 de enero durante la sesión 057. En esta se debatía el primer informe del proyecto de Ley de Repetición, y que involucró a legisladores de las bancadas Acción Democrática Nacional (ADN) y Revolución Ciudadana (RC).

Niels Olsen se dirigió a los asambleístas antes de instalar la sesión del pleno, enfatizando que se garantizará el debate y el uso de la palabra a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, no se permitirán calificativos, insultos ni descalificaciones personales, aplicando la norma sin excepciones. “Cuando se crucen esa línea, los micrófonos serán cerrados y no por censura, sino por respeto a la Asamblea y al país”, señaló Olsen. Exhortó a mantener el orden democrático y un adecuado desarrollo del debate legislativo en el contexto de tensiones políticas en Ecuador.

Incidente en la sesión plenaria

El incidente se originó durante la intervención del asambleísta Andrés Castillo, de la bancada oficialista ADN, quien aludió al legislador Comps Córdova, de RC. Castillo comentó: “Mi santa madre decía: ‘Hijito, cuando estás dale y dale y dale al burro. El burro se curte y ya no te obedece nunca (…). Hoy vamos a hablar técnicamente, don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle a usted esto, porque usted no entiende. Pero de todas maneras vamos a hablar de estos temas”. Estas palabras desataron el rechazo inmediato de Córdova, quien se levantó de su curul exigiendo respeto.

Córdova recibió apoyo de compañeros como Ronald González, Patricio Chávez, Lenin Barreto y Roberto Cuero, quienes gritaron en rechazo al accionar de Castillo. González exclamó: “¡Comps es superior a ti!”. Los ánimos se caldearon minutos después, cuando legisladores de RC se acercaron a increpar a Castillo, quien permaneció en su lugar. En el momento de mayor tensión, Córdova golpeó con el puño el borde de una curul, lo que motivó la intervención de la Escolta Legislativa para resguardar el sector de ADN y evitar una escalada mayor.

Repercusiones y acciones legales

Los hechos  motivaron que Comps Córdova eleve una queja formal contra Andrés Castillo por infracción grave. En la denuncia, Córdova solicita la suspensión de Castillo por treinta días sin remuneración, argumentando que el comportamiento del oficialista violó normas de conducta en la Asamblea Nacional. Hasta el momento, no se ha registrado una respuesta oficial de Castillo ni de la bancada ADN respecto a la queja.

Este episodio se enmarca en un periodo de crecientes confrontaciones entre el oficialismo y la oposición en la Asamblea Nacional de Ecuador, donde temas como la Ley de Repetición han generado debates intensos. Niels Olsen, como presidente, ha enfatizado la necesidad de priorizar el respeto para fortalecer la democracia legislativa.

