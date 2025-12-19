Niels Olsen propone ocho días de término para la comparecencia de Mario Godoy ante la Asamblea Nacional

El presidente de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, Niels Olsen, ha tomado una decisión trascendental en el marco de sus atribuciones constitucionales vigentes. Este viernes, el titular del Legislativo emitió una convocatoria oficial dirigida a todos los asambleístas para sesionar de forma urgente.

La cita legislativa está programada para este domingo 21 de diciembre de 2025, específicamente a las 15h00, según lo dispuesto por Niels Olsen. El punto central de esta reunión será analizar la propuesta de fijar un plazo de ocho días término para recibir al funcionario Mario Godoy.

Convocatoria urgente para el control político

Esta acción liderada por Niels Olsen surge ante la gravedad manifiesta de las denuncias que han circulado recientemente. Dichas acusaciones están relacionadas directamente con presuntas intromisiones dentro de la administración de justicia, un tema de alta sensibilidad para el Estado.

El objetivo que persigue Niels Olsen es que la máxima instancia del Parlamento pueda escuchar y recoger los aportes de todas las fuerzas políticas. Esto busca garantizar que el ejercicio del control político se realice de manera colegiada, legítima y representativa para el país.

Garantías constitucionales y el debido proceso

En la propuesta presentada por Niels Olsen, se enfatiza que la comparecencia se desarrollará con pleno respeto al debido proceso. Se hace especial hincapié en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador.

Bajo la dirección de Niels Olsen, se asegura que el Dr. Mario Godoy contará con el tiempo y los medios adecuados para preparar su defensa. Asimismo, se garantiza que el funcionario sea escuchado en el momento oportuno y en total igualdad de condiciones legales.

Carácter presencial e indelegable de la sesión

La iniciativa impulsada por Niels Olsen establece con total claridad que la presencia del presidente de la Judicatura debe ser presencial. Además, se ha determinado que esta responsabilidad es indelegable, lo que obliga a Godoy a acudir personalmente ante los legisladores.

El plazo sugerido por Niels Olsen de ocho días término comenzará a contarse desde la resolución que adopte el Parlamento en la sesión dominical. Esta medida responde a la urgencia institucional del caso y a la alta responsabilidad que el Parlamento tiene frente a la ciudadanía.

Anuncio oficial y postura institucional

“Con respecto a la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura, he convocado al Pleno de la Asamblea Nacional este domingo, a las 15h00, para proponer que Mario Godoy comparezca ante el Pleno de manera presencial e indelegable, dentro del término de 8 días”, escribió Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional en su cuenta oficial de la red social X la tarde de este viernes 19 de diciembre.

A través de este mensaje, Niels Olsen reafirma su compromiso con la transparencia y la fiscalización de los actos de las otras funciones del Estado. La publicación en redes sociales complementa el boletín oficial emitido por la institución parlamentaria durante la misma jornada de hoy.

Resolución final en manos del Pleno legislativo

Si bien la Presidencia de Niels Olsen es la que plantea la hoja de ruta, será el Pleno de la Asamblea Nacional la instancia que adopte la decisión final. Los asambleístas deberán votar este domingo para ratificar el cronograma propuesto para la comparecencia del titular de la Judicatura.

Niels Olsen busca que este proceso fortalezca la institucionalidad y brinde respuestas claras sobre las presuntas injerencias en la justicia. El país espera que el desarrollo de esta jornada el domingo sea un paso decisivo para el esclarecimiento de los hechos denunciados.