El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, solicitará licencia sin sueldo durante la última semana de la campaña electoral del referéndum y consulta popular 2025, que culmina el 13 de noviembre y cuya votación se realizará el domingo 16 de noviembre. Hasta este miércoles 5 de noviembre, más de 80 legisladores han solicitado licencia sin remuneración para dedicarse a actividades de campaña en barrios y redes sociales, delegando sus curules a suplentes.

Para garantizar continuidad en la presidencia legislativa, la primera vicepresidenta, Mishel Mancheno (ADN), asumirá el cargo titular el lunes 10 de noviembre. Mancheno, quien en la semana actual no participa en comisiones ni despacha como vicepresidenta, se dedica a promover el sí en Chimborazo, provincia que representa.

Suplentes cubren ausencias en la Asamblea Nacional

Durante las licencias, los suplentes asumen las curules y representación. Wilson Lozano reemplaza a Mishel Mancheno, mientras Arianna Burgos se principalizará en lugar de Niels Olsen, quien estará; ausente durante la campaña. Varias solicitudes cubren todo el período de campaña, del 1 al 13 de noviembre.

En la bancada Acción Democrática Nacional (ADN), solicitaron licencia Inés Alarcón, las hermanas Paola y Lucía Jaramillo, Álex Morán, Karolina Dueñas, Anthony Becerra, Lorena Rosado, María Cristina Acuña, Marco Patricio Olmedo, Jadira Bayas, Kevin Gallardo, Jorge Tamayo y Ferdinan Álvarez, entre otros.

Legisladores de Revolución Ciudadana en licencia para campaña

En Revolución Ciudadana (RC), el coordinador encargado, Juan Andrés González, pidió licencia del 4 al 16 de noviembre. Franklin Samaniego lo hizo del 5 al 13 de noviembre, al igual que Diego Salas (El Oro) y Roque Ordóñez (Azuay), para enfocarse en la consulta popular.

Las licencias permiten caminar barrios, grabar videos y difundirlos en redes sociales sin percibir salario legislativo. El Código Orgánico de la Función Legislativa regula estas ausencias, asegurando operatividad mediante suplentes en la ausencia de Niels Olsen, entre otros.

Funcionarios usan vacaciones para apoyar campaña electoral

Parte de los equipos legislativos de asambleístas en licencia utilizaron vacaciones para sumarse al proselitismo, en ejercicio de su derecho laboral. El referéndum y consulta popular 2025 plantea cuatro preguntas: convocatoria a Asamblea Constituyente, reinstalación de bases extranjeras, eliminación de financiamiento público a organizaciones políticas y reducción de asambleístas.

La campaña, supervisada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), finaliza el 13 de noviembre. Por ello, la Asamblea Nacional mantiene funciones con suplentes, sin interrupciones en sesiones. Las licencias sin sueldo evitan gasto público y cumplen con la normativa electoral para participación en procesos consultivos con figuras como Niels Olsen participando activamente.

Asimismo, los ecuatorianos se pronunciarán sobre cuatro preguntas clave en el referéndum y consulta popular 2025. Por ello, una de ellas convoca a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Las otras tres abordan la reinstalación de bases extranjeras, la eliminación del financiamiento público a organizaciones políticas y la reducción del número de asambleístas.