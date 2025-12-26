COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Nilson Angulo, del desarraigo al despegue: en entrevista con medio belga afirmó que la madurez lo consolidó en el Anderlecht

Angulo vive su etapa más sólida desde que llegó al fútbol europeo. El ecuatoriano se consolidó en el Anderlecht tras un proceso marcado por soledad, adaptación y crecimiento personal.
Nilson Angulo, del desarraigo al despegue, en entrevista con medio belga afirmó que la madurez lo consolidó en el Anderlecht
No caben dudas de que Nilson Angulo atraviesa su mejor momento desde su llegada a Europa. En la temporada 2025/26, el volante ofensivo ecuatoriano logró continuidad, impacto y reconocimiento en el Anderlecht.

El nacido en Quinindé dejó atrás un inicio complejo y hoy se convirtió en una pieza determinante dentro del esquema del conjunto belga. Goles, asistencias y presencia ofensiva respaldan su evolución.

En diálogo con Gazet van Antwerpen, Angulo abrió una ventana íntima sobre su proceso de adaptación. Reconoció que el cambio fue más duro de lo esperado y que la realidad europea lo obligó a madurar rápidamente, tanto dentro como fuera del campo.

“Pensaba que todo iría rápido después de salir de Quito, pero en Bélgica nada fue como lo imaginaba”, confesó. El idioma, la soledad y un fútbol distinto frenaron su despegue inicial.

Nilson Angulo habló de su experiencia

La frustración llegó a instalar dudas profundas en Nilson Angulo. El ecuatoriano admitió que, durante sus primeros meses, pensó que no estaba a la altura del club y en la intimidad de su apartamento, la carga emocional se volvió difícil de manejar, aunque evitó victimizarse.

Ese periodo, sin embargo, terminó fortaleciendo su carácter. El tricolor reconoció que la soledad lo endureció y modificó su mentalidad y aprendió a convivir con la distancia y a valorar los pequeños avances diarios.

Hoy, su integración al grupo es más natural dice Nilson Angulo, quien reconoció que ya forjó amistades en el vestuario y encontró apoyo en compañeros que comparten su rutina diaria. La comunicación mejoró y el aprendizaje del idioma avanza de manera progresiva.

El buen presente también despertó rumores sobre posibles transferencias a ligas más competitivas. Angulo fue claro: no piensa en el futuro mientras vista la camiseta del Anderlecht y se enfoca en retribuir la paciencia del club.

Está enamorado del club belga

Su crecimiento no pasó desapercibido en la Selección de Ecuador. Habitual en las convocatorias, el volante mira con ilusión la posibilidad de disputar su primer Mundial y recordó con orgullo su actuación ante Brasil, en un empate que marcó su carrera.

La relación con los entrenadores fue otro eje de su evolución, contó Angulo al tiempo de afirmar que entendió que el proceso exigía compromiso defensivo y disciplina táctica. Hoy acepta correcciones, asume riesgos con mayor criterio y siente la confianza del cuerpo técnico.

El recorrido de Nilson Angulo refleja algo más que números. Es la historia de un futbolista que transformó la dificultad en aprendizaje y encontró en la paciencia el camino hacia la consolidación. El atacante ecuatoriano es pretendido por clubes de España y de la Premier League por lo que no se descarta un cambio de aires y su arribo a la élite del fútbol europeo.

