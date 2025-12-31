Niño de 4 años sobrevive tras caer desde un décimo piso en Brasil

Un niño de 4 años, identificado como Brenno Fernandes Girdziauckas, sobrevivió tras caer desde el décimo piso de un edificio residencial, el fin de semana, en Ribeirão Preto, Brasil.

De acuerdo con información publicada por el portal informativo g1, el menor sufrió una fractura bilateral de fémur, es decir, ambas piernas resultaron lesionadas a causa del impacto.

Hecho que asombra en Brasil

Actualmente, el niño permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Clínicas de Ribeirão Preto, donde se encuentra estable, según el parte médico oficial difundido por el centro de salud.

El hecho generó conmoción entre los residentes del sector y en la comunidad médica, debido a que la caída fue de aproximadamente 30 metros de altura, una distancia que, en la mayoría de los casos, resulta fatal.

Cómo ocurrió la caída

Según el relato entregado por la madre del menor a las autoridades, el niño se encontraba en el baño del departamento al momento del accidente. El menor tiene trastorno del espectro autista (TEA) y no es verbal, lo que dificultó una reacción inmediata.

La mujer, profesional en psicología, indicó que estaba junto a su esposo cerca del dormitorio cuando escuchó un ruido. Al acudir al baño y no encontrar a su hijo, notó que la ventana no contaba con rejas de protección.

Al descender rápidamente al hall del edificio, encontró a su hijo consciente, pero con lesiones graves en las piernas, lo que permitió activar de inmediato el protocolo de emergencia.

Impactos previos y análisis médico

Antes de tocar el suelo, el menor impactó contra una ventana del octavo piso y posteriormente contra un pasamanos ubicado en la entrada del edificio, elementos que, según especialistas, pudieron haber reducido parcialmente la fuerza del impacto.

No obstante, un médico con más de 40 años de experiencia, que no forma parte del equipo tratante, explicó que sobrevivir a una caída desde un décimo piso es un caso extraordinario. Indicó que, incluso con obstáculos intermedios, la altura sigue siendo considerable.

El especialista remarcó que, desde el punto de vista científico, se trata de un evento poco frecuente, y que aún es prematuro determinar todos los factores que influyeron en la supervivencia del menor.

Rescate inmediato y estado de salud

Tras el accidente, la hermana del niño alertó a los servicios de emergencia. Una ambulancia llegó rápidamente al lugar y trasladó al menor a la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas, ubicada a pocos minutos del edificio.

De acuerdo con el personal médico, la rapidez del rescate fue determinante para aumentar las probabilidades de supervivencia y reducir posibles complicaciones. El niño fue estabilizado y permanece bajo observación constante.

Investigación y posibles secuelas

Hasta el momento, los médicos señalaron que es temprano para determinar secuelas, especialmente neurológicas. Aunque no se confirmó un golpe directo en la cabeza, se evalúa la posibilidad de lesiones internas producto del impacto.

El caso fue registrado por la Policía como una caída accidental. Se ordenaron peritajes al Instituto de Criminalística de Brasil y al Instituto Médico Legal, con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del hecho.

Según el informe preliminar, la madre presume que el niño se trepó al lavabo para alcanzar la ventana, lo que habría provocado la caída.