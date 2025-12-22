¡No paran las muertes! Un hombre fue asesinado en el Nuevo Tarqui, sector comercial de Manta

Un sujeto resultó asesinado en el mercado Nuevo Tarqui, reconocida zona comercial de Manta. Este hecho violento ocurrió aproximadamente a las 11h40 de este lunes 22 de diciembre en uno de los callejones del mercado.

De acuerdo con versiones de testigos del ataque armado, indicaron que el hombre fue atacado por un sicario que ingresó al callejón a pie. Luego de hacer los disparos el pistolero salió corriendo hasta una motocicleta donde la esperaba su cómplice, para luego escapar del sitio.

Mientras tanto, amigos del hombre asesinado, identificado como Miguel Ángel Loor, se abalanzaron a su cuerpo y entre gritos y lágrimas pedían ayuda. Sin embargo, el sujeto ya no tenía signos vitales por la letalidad del atentado criminal.

Sin rastros de autores del ataque armado

Los asesinos escaparon con rumbo incierto. Hasta el momento se desconoce el paradero de los autores de este hecho, mientras la Policía busca a los responsables. Al lugar llegó personal de la Unidad de Criminalística y recogieron varios casquillos de un arma calibre nueve milímetros, usada en el ataque armado.

Los indicios servirán posteriormente para las investigaciones respectivas. Mientras que, la noche de este domingo 21 de diciembre, Luis Ángel Roca Acuña, resultó asesinado en un callejón del barrio La Pradera. Sujetos sin identificar llegaron a propinarle varios impacto de balas a Roca, a quien conocía como ‘Hueso’. Este sujeto se convirtió en la víctima 503 del sicariato en este distrito policial.

Con el ataque armado que acabó con la vida del comerciante en el Nuevo Tarqui ascienden a 504 las muertes violentas entre los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. La mayoría de estos casos no registran detenciones o personas sentenciadas, lo que genera el reclamo de ciudadanos que exigen respuesta a la amplia cantidad de crímenes. Esta jurisdicción está dentro de las más violentas del país. (37)