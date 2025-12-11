El piloto Noah Dettwiler renuncia a su asiento en Moto3 para 2026 tras accidente en Malasia

Noah Dettwiler, piloto suizo de Moto3, anunció su renuncia a competir en la temporada 2026 con el equipo SIC58 Squadra Corse, dirigido por Paolo Simoncelli. La decisión se debe a la prolongada recuperación de un grave accidente sufrido en el Gran Premio de Malasia. El comunicado, emitido desde su domicilio en Suiza, actualiza su estado de salud y enfatiza su deseo de continuar en la competición una vez recuperado por completo.

Esta decisión surge tras un incidente en la pista de Sepang el 26 de octubre de 2025, que interrumpió negociaciones avanzadas con el equipo italiano. Dettwiler, quien competía en la categoría Moto3 del Campeonato Mundial de Motociclismo, sufrió lesiones graves que requirieron atención médica inmediata. Para su recuperación se necesita de un período de rehabilitación extendido.

Noah Dettwiler necesita de una silla de ruedas

En detalles adicionales, Dettwiler expresó en su comunicado: “La recuperación va bien y estoy haciendo progresos importantes. El objetivo, naturalmente, es la recuperación completa y estoy intentando lograrlo con toda la determinación posible. Mi deseo es volver lo mejor y antes posible y, naturalmente, volver a pista. El primer paso importante ha sido recuperar mi independencia física, un objetivo fundamental después de lo ocurrido en Malasia”.

A pesar de estos avances, el piloto helvético reconoció que el proceso “va para largo”, lo que le impide garantizar su preparación para la próxima temporada. Respecto a su acuerdo con SIC58 Squadra Corse, Dettwiler agradeció al equipo: “Le doy las gracias de todo corazón al equipo SIC58. Por desgracia, por el momento no está todavía claro cuando esté completamente curado y preparado para esta profesión. Por tanto, no sería justo emprender un recorrido así sin tener suficientes certezas”.

Dettwiler con experiencia en campeonatos europeos

El equipo, fundado por Paolo Simoncelli en honor a su hijo Marco Simoncelli, fallecido en un accidente en 2011 durante el GP de Malasia, había estado en conversaciones avanzadas. Lo habían hecho para incorporar a Dettwiler en su alineación de Moto3 para 2026. Simoncelli proporcionó apoyo crucial durante la hospitalización del piloto en Malasia, incluyendo visitas y asistencia logística. Él ha necesitado de sillas de ruedas para desplazarse.

En el contexto del motociclismo, Moto3 representa la categoría de entrada al MotoGP, con pilotos jóvenes compitiendo en motos de 250cc. Accidentes como el de Dettwiler destacan los riesgos inherentes al deporte, donde la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) enfatiza protocolos de seguridad. Dettwiler, con experiencia en campeonatos europeos y mundiales junior, había mostrado potencial antes del incidente, participando en carreras como wildcard en temporadas previas.

Esta decisión deja abierta la vacante en SIC58, que ahora busca alternativas para su plantilla. Fuentes del equipo confirmaron el respeto por la elección de Dettwiler, priorizando su salud. El piloto no ha especificado planes alternativos, pero reitera su compromiso con el retorno competitivo. Datos basados en comunicados oficiales y reportes de medios especializados en motociclismo.