Entre marzo y abril de 2026 iniciará la construcción de la nueva cárcel que aliviará la crisis del sistema penitenciario en Ecuador

Entre marzo y abril de 2026, el Gobierno ecuatoriano pondrá en marcha la construcción de una nueva cárcel diseñada para enfrentar la crisis del sistema penitenciario.

El proyecto busca aliviar el hacinamiento, recuperar el control de las prisiones y mejorar las condiciones de reclusión a escala nacional.

El anuncio lo realizó el ministro del Interior, John Reimberg, quien detalló que el nuevo centro tendrá capacidad para 15.120 personas privadas de la libertad.

Esta infraestructura permitirá absorber cerca del 50 % de la población carcelaria del país, según las proyecciones oficiales.

Nueva cárcel en Ecuador para enfrentar la crisis del sistema penitenciario

Reimberg explicó que la obra constituye una pieza central dentro de la estrategia estatal para corregir fallas estructurales acumuladas durante años.

El objetivo apunta a reducir el hacinamiento carcelario, uno de los principales detonantes de violencia y descontrol en las prisiones.

El ministro reconoció que las cárceles del país presentan condiciones inadecuadas y una infraestructura obsoleta.

Aseguró que estos centros no responden al nivel actual de criminalidad ni a las necesidades mínimas de seguridad y rehabilitación. “Hoy estamos viviendo las consecuencias de que durante años no se haya intervenido el sistema penitenciario”, afirmó.

Traslados de internos y ocupación de la cárcel del Encuentro

Como parte de las acciones inmediatas, el Gobierno ejecutó traslados progresivos de internos hacia la Cárcel del Encuentro. Este centro ya alberga a cerca de 650 personas privadas de la libertad, provenientes de otros establecimientos penitenciarios.

El Ministerio del Interior precisó que hasta el jueves 18 se registraron 640 internos en esa cárcel. Las autoridades mantienen controles permanentes para evitar nuevos niveles de hacinamiento.

Atención sanitaria en la Penitenciaría del Litoral

En paralelo, el Ejecutivo enfrenta la crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, uno de los complejos penitenciarios más poblados del país.

Reimberg admitió la existencia de un problema de salud que actualmente recibe atención estatal.

El ministro indicó que médicos brindan atención permanente y suministran medicación a los internos. Sin embargo, reconoció limitaciones de espacio y condiciones que dificultan un manejo sanitario adecuado.

Desnutrición, enfermedades y medidas urgentes

Por otro lado, el ministro del Interior explicó que parte de los problemas de salud se agravan por la desnutrición de algunos internos, vinculada al consumo de drogas dentro de los centros.

Esta situación incrementa el riesgo de contagio de enfermedades entre la población penitenciaria. En semanas recientes, se denunciaron fallecimientos de internos, algunos con sintomatología asociada a tuberculosis.

Estos hechos activaron alertas y acciones judiciales para proteger derechos fundamentales.

Es así que un juez de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia Norte aceptó parcialmente una medida cautelar. El magistrado declaró la vulneración de derechos fundamentales y ordenó al Estado aplicar medidas urgentes en salud y rehabilitación.

Ejecución del proyecto y respuesta del Gobierno

Mientras tanto, el Gobierno avanza con el plan de construcción del nuevo centro penitenciario. La ejecución de la obra tomará entre 15 y 18 meses, según el cronograma oficial.

Reimberg sostuvo que, pese a las dificultades actuales, el Ejecutivo trabaja con las herramientas disponibles para acelerar soluciones estructurales.

Asimismo, indicó que estas acciones resultan indispensables para recuperar el control del sistema carcelario y mejorar las condiciones de reclusión en Ecuador. (07)