Nueva masacre en Manabí: Ataque sicario deja cuatro muertos en San Pedro de Manta

El cantón Manta, en la provincia de Manabí, vivió un domingo de terror con tres ataques sicarios que dejaron al menos ocho víctimas mortales.

El último ataque se dio pasadas las 21h00 de este domingo 10 de noviembre de 2025, en el barrio San Pedro.

Masacre en un barrio de Manta

De acuerdo a la versión de los testigos, sicarios a bordo de una moto arribaron al lugar y dispararon contra un grupo de amigos que disfrutaba de las últimas horas del fin de semana.

Al menos 50 disparos se escucharon en el sector, desatando momento de alarma entre los moradores.

Tras cometido el crimen, los sicarios huyeron sin dejar rastro. Mientras que decenas de personas salieron de sus casa para intentar ayudar a las víctimas y conocer qué había ocurrido.

En el sitio se confirmó la muerte inmediata de tres hombres. Mientras que el deceso de un cuarto sujeto se registró minutos después.

Identifican a las víctimas de nuevo sicariato

Hasta el momento las víctimas han sido identificadas como: Jhon Barberán, Rafael Barberán, Jairo Soledispa y Jairo Obando. Los dos primeros serían familia. Mientras que Alejandro S. resultó herido y lucha por su vida en una casa de salud.

Al lugar del crimen arribaron agentes de Criminalística y Dinased de la Policía de Ecuador, para dar inicio a las primeras investigaciones. Allí, levantaron los indicios balísticos y las versiones de los testigos. Mientras que los cadáveres fueron trasladado al Centro Forense de Manta, para la autopsia de ley.

En la zona se concentraron gran cantidad de curiosos, así como allegados de los fallecidos, quienes protagonizaron escenas de dolor.

Manta está cerca de las 500 víctimas

El domingo 10 de noviembre inició con muerte en Manta. Cuando apenas eran las 01h00, sicarios asesinaron a tres personas en el redondel de Inepaca, pleno centro de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Marcos Jonathan Palma Cevallos (32 años), Naomi Bonilla Cevallos (19) y Steven Damián Domínguez Mendieta (19).

Según testigos, los tres jóvenes se desplazaban en un automóvil Chevrolet Aveo blanco cuando las persiguieron y atacaron sujetos que se movilizaban en otro vehículo. El carro quedó con más de 35 impactos de bala, la mayoría en el parabrisas y el costado del conductor. Los cuerpos los encontraron dentro del automotor.

Ya a las 15h00 se registró otro atentado en el barrio María Auxiliadora 1, ubicado en la calle 303 y avenida 212. Cuatro miembros de una familia fueron atacados a bala la tarde. Según los reportes policiales, el hecho se registró dentro de una vivienda donde también funcionaba un taller mecánico y dejó un muertos.

Con estos hechos ya se suman 455 víctimas mortales durante este 2025 en el distrito policial Manta, que conforman los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó.

La violencia va en aumento en Ecuador

La violencia en Ecuador ha escalado a niveles críticos en 2025, impulsada por el narcotráfico y guerras entre bandas como Los Choneros y Los Lobos.

En octubre, masacres sucesivas azotaron al país. El pasado sábado 25 de octubre, ocho hombres fueron asesinados en un salón del sitio El Cerrito de Rocafuerte, en la provincia de Manabí. Mientras que un día antes, cinco sujetos murieron a manos de sicarios dentro de un billar de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Hasta septiembre, se acumularon 6.797 muertes violentas, proyectando más de 9.000 anuales, un récord histórico. (13).