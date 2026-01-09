Ataque armado deja un muerto en los exteriores del mercado central de Manta

Un hombre identificado como Alex Patiño Macías, de aproximadamente 35 años, falleció este viernes 9 de enero tras recibir varios impactos de bala en un ataque perpetrado por sujetos desconocidos. El hecho ocurrió en la Calle 11 y Avenida 15, a un costado del mercado central de la ciudad de Manta.

Según información preliminar de testigos, se escucharon alrededor de 10 detonaciones en el lugar. Los agresores sorprendieron a la víctima, quien fue alcanzada por múltiples disparos.

Tras el ataque, Patiño Macías fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hasta una casa de salud cercana, donde el personal médico solo pudo confirmar su deceso a causa de las heridas sufridas.

El ataque armado se registró en una zona comercial de alta concurrencia, lo que generó alarma entre los comerciantes .

Agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio para cercar el área, levantar indicios y comenzar las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni se ha precisado el móvil del crimen.

Violencia en el distrito Manta

Este nuevo homicidio se suma a la escalada de violencia que afecta al distrito Manta, el cual incluye los cantones de Montecristi y Jaramijó. Con este caso se suman 17 muertes violentas en lo que va del 2026.

La provincia de Manabí, y en particular el distrito Manta, ha sido una de las zonas más golpeadas por la inseguridad en los últimos tiempos. Durante 2025, la misma área cerró con cifras récord de 519 muertes violentas.

En los primeros días de 2026 ya se han reportado múltiples hechos violentos en la ciudad incluyendo ataques armados múltiples que dejaron varias víctimas fatales y heridos.

Estos casos ocurren en un contexto nacional de persistente conflicto armado interno contra grupos de delincuencia organizada, pese a las medidas de control implementadas por las autoridades.

Investigación en curso

La Policía Nacional, a través de la Unidad de Muertes Violentas, realizó el levantamiento de indicios en el lugar de los hechos y recopila testimonios para determinar las circunstancias exactas del ataque.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha difundido información adicional sobre posibles sospechosos o el trasfondo del crimen. Las investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables. (39)