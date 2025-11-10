Nueva ruta Cuenca – Galápagos entrará en operación en noviembre de 2025

La ruta aérea Cuenca–Quito–Baltra–Cuenca–Quito entrará en operación en noviembre de 2025 con dos frecuencias semanales. Así lo confirmó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT). La conexión entre Cuenca y las islas Galápagos será posible tras la aprobación del permiso solicitado por la aerolínea Latam Ecuador.

El anuncio lo realizó el ministro Roberto Luque este domingo 9 de noviembre. Esto marca una mejora en conectividad para la región austral, que hasta ahora no contaba con un enlace directo con el principal destino turístico del país. La operación de esta nueva ruta iniciará en los próximos días.

El MIT destacó que esta iniciativa busca fortalecer la conectividad, dinamizar el turismo y potenciar la economía entre dos zonas estratégicas para el desarrollo nacional. El ministro Luque afirmó que “esta conexión fortalecerá el turismo, generará más empleo y activará la economía local en beneficio directo de su gente”.

“Pensamos en los cuencanos y galapagueños que cada día trabajan, sueñan y hacen grande al país”, expresó Luque.

Cuenca se proyecta con ruta de Latam

La nueva ruta operada por Latam Airlines se suma a una serie de acciones de modernización del transporte aéreo que el MIT impulsa para ampliar las opciones de viaje y fomentar la competitividad del Ecuador como destino regional.

En ese contexto, American Airlines duplicará su frecuencia diaria en la ruta Quito–Miami desde noviembre de 2025. Por su parte, Avianca incorporará nuevas rutas y frecuencias hacia Nueva York, San José y San Salvador, fortaleciendo los vínculos con Norte y Centroamérica.

Asimismo, Spirit Airlines, la primera aerolínea de ultra bajo costo que opera en el país, reanudará su conexión directa Guayaquil–Fort Lauderdale el 4 de diciembre de 2025. Otra de las novedades será el regreso de Aeroméxico al mercado ecuatoriano. La compañía iniciará operaciones en marzo de 2026 con cuatro vuelos semanales entre Quito y Ciudad de México.

Con la de Cuenca y las demás iniciativas, el Ministerio busca consolidar a Ecuador como un referente regional en conectividad aérea, promover la llegada de turistas y estimular el crecimiento económico en diversas regiones del país.