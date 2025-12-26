Nueva York se alista para la mayor tormenta invernal registrada en los últimos tres años

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una advertencia de tormenta invernal para Nueva York y el noreste de Estados Unidos, vigente desde las 16h00 horas de este viernes 26 de diciembre hasta la mañana del sábado.

Se pronostican acumulaciones de entre 13 y 18 centímetros de nieve, un fenómeno que no se registraba con tal magnitud desde enero de 2022. La medida busca alertar a millones de residentes y viajeros sobre los riesgos en la visibilidad y el transporte durante el periodo de mayor actividad por las festividades de fin de año.

Alerta por tormenta en Nueva York

Las proyecciones oficiales de agencias como The Weather Channel y ABC News indican que las nevadas comenzarán durante la tarde de este viernes, alcanzando su punto máximo de intensidad entre las 18:00 horas y la medianoche. Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia para el despeje de vías, priorizando las rutas principales y los accesos a centros de salud, ante la expectativa de condiciones climáticas adversas que podrían paralizar parcialmente la metrópoli.

En áreas periféricas como el valle del Hudson y el norte de Nueva Jersey, las estimaciones son aún más severas. Es posible que se acumulen hasta 25 centímetros (10 pulgadas) de nieve.

El NWS ha advertido que las tasas de caída de nieve podrían alcanzar los 2,5 centímetros por hora. Esto, sumado a ráfagas de viento considerables, reducirá la visibilidad a menos de 500 metros, convirtiendo la conducción en una actividad de alto riesgo.

Comparativa histórica y precauciones

Este evento meteorológico destaca por su relevancia estadística. Según datos citados por The Washington Post, la última vez que la ciudad experimentó un fenómeno de escala similar fue en enero de 2022, cuando Central Park registró más de 20 centímetros de nieve. Durante los últimos tres inviernos, las precipitaciones sólidas en la región se mantuvieron inusualmente por debajo de la media anual, lo que ha generado una movilización preventiva mayor por parte de los servicios municipales.

Las autoridades de transporte y el Departamento de Saneamiento de Nueva York han solicitado a la población minimizar los desplazamientos no esenciales. La advertencia de tormenta, que expira oficialmente a las 09h00 del sábado, contempla también el riesgo de formación de placas de hielo negro. Esto, debido al descenso brusco de las temperaturas durante la madrugada.

Impacto en la logística de fin de año

Dada la coincidencia con las celebraciones de fin de año, se espera que el flujo de viajeros en aeropuertos sufra alteraciones significativas.

Las aerolíneas ya han comenzado a emitir avisos de posibles retrasos o cancelaciones. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados mediante los canales oficiales y preparar suministros básicos en caso de cortes de energía.