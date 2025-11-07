Nueva Zelanda anuncia convocatoria para amistosos contra Colombia y Ecuador sin Chris Wood

La selección de Nueva Zelanda, conocida como los All Whites, oficializó su lista de convocados para enfrentar a Colombia y Ecuador.

El primer compromiso será contra Colombia y, posteriormente, se medirán a Ecuador en el Estadio de los New York Red Bulls, en Harrison, Nueva Jersey. Estas pruebas forman parte de la preparación para el Mundial FIFA 2026, que se realizará en Estados Unidos, Canadá y México.

Sin embargo, el equipo oceánico recibió una noticia negativa: su capitán y delantero referencia, Chris Wood, de 33 años y jugador del Nottingham Forest en la Premier League, no estará disponible debido a una lesión que está recuperando.

Declaraciones del entrenador y relevancia de los amistosos

El técnico Darren Bazeley destacó la importancia de estos compromisos. “Hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de enfrentarnos a equipos sudamericanos en este ciclo, así que esta es una gran ocasión para poner a prueba al equipo contra un estilo de juego diferente al que podríamos encontrarnos el año que viene”.

Por otra parte, considerando el Mundial 2026, Bazeley agregó. “La Copa Mundial de la FIFA 2026 se acerca cada día más y la emoción crece, así que es fantástico anunciar esta convocatoria antes de dos partidos difíciles pero importantes, sobre todo porque nos darán otra oportunidad de jugar en uno de los países anfitriones”.

Detalles de la convocatoria y retos para Nueva Zelanda

Lista de NZ vs Colombia y Ecuador: ❤️‍🩹Wood y Payne fuera por lesión

🆕Debut de Kees Sims 🔙Cacace y Just (recuperados de lesión), Roux, Barbarouses y Rufer

❌Parker-Price, Smith, Kelly-Heald y Tzanev Sorpresa que no esté Randall tras su buen inicio en A-League

Muy difícil ganar pic.twitter.com/WeSA4B2TZc — Fútbol Nueva Zelanda (@futbolnz) November 4, 2025

En la convocatoria destacan nombres como Kosta Barbarouses, Joe Bell, Tyler Bindon, Michael Boxall, Liberato Cacace, Max Crocombe y Andre de Jong, quienes deberán asumir mayores responsabilidades ante la ausencia de Wood. Además, figuran otros jugadores jóvenes y con experiencia como Francis de Vries, Matt Garbett, Eli Just, Callum McCowatt y Ben Waine.

El plantel preparado por Bazeley deberá afrontar el desafío de compensar la falta del delantero estrella y adaptarse a la exigencia que implican las selecciones sudamericanas, conocidas por su técnica y dinamismo.

Retrato del desafío

Los compromisos en el Estadio de los New York Red Bulls, localizado en Harrison, Nueva Jersey, representarán un escenario internacional que simula las condiciones competitivas del Mundial. Estos amistosos no solo permitirán evaluar el nivel del equipo, sino también pulir aspectos tácticos y físicos antes de la cita mundialista.

La ausencia de Chris Wood genera un reto adicional para el entrenador, quien debe buscar alternativas ofensivas para que Nueva Zelanda mantenga su competitividad frente a rivales de historia y peso en el fútbol global como Colombia y Ecuador.

Selección neozelandesa y expectativas

Nueva Zelanda ha demostrado un crecimiento constante en el fútbol internacional, pasando de ser un equipo menor a competir con selecciones de primer nivel. Los amistosos previos al Mundial 2026 son vitales para consolidar un grupo competitivo que imponga respeto y sueñe con avanzar en la fase final.

El respaldo y confianza en jugadores emergentes del plantel podrían ser la clave para suplir la ausencia del capitán e impulsar a los All Whites a alcanzar un buen desempeño en la Copa del Mundo.