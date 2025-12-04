Nuevas imágenes revelan el interior de la isla privada de Jeffrey Epstein

La difusión de nuevas fotografías y videos de Little Saint James (isla Pequeño Santiago) reactivó el escrutinio sobre el caso Jeffrey Epstein. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes divulgó este miércoles un conjunto de imágenes nunca antes vistas que muestran el interior de la isla privada del fallecido financista. El material, obtenido en 2020 por autoridades de las Islas Vírgenes Estadounidenses, ofrece un registro detallado de espacios clave de la propiedad.

Las fotos revelan dormitorios, baños, una biblioteca y una sala decorada con máscaras y equipada con una silla de dentista. No aparecen personas en las tomas. Todo el enfoque se centra en las instalaciones donde, según múltiples investigaciones, Epstein ejecutó parte de su red de explotación sexual.

Robert Garcia, congresista demócrata y miembro principal del comité, destacó la importancia de la divulgación. “Publicamos estas imágenes y registros financieros para entender cómo operaba su red de tráfico sexual”, afirmó. También pidió al presidente Donald Trump que desclasifique los archivos restantes. Garcia sostuvo que la transparencia es esencial. “Esto no es solo sobre el pasado; es sobre prevenir futuros abusos”, añadió.

Detalles de la isla de Epstein

Epstein fue detenido en 2019 por tráfico sexual de menores. Murió por suicidio en prisión antes de enfrentar su juicio. Desde entonces, su isla —conocida como Little Saint James— se convirtió en un símbolo del alcance de sus delitos y de la complicidad de figuras poderosas. El lugar fue vendido en 2022 por 125 millones de dólares, con parte de los fondos destinados a compensar a las víctimas.

Las nuevas imágenes se publican en un contexto de presiones crecientes por mayor transparencia en casos de alto perfil. Investigadores del comité confirmaron que bancos como JPMorgan Chase entregaron miles de páginas de documentos financieros que registran movimientos sospechosos vinculados a la isla.

Varios medios internacionales difundieron el material. BBC calificó las fotos como “un vistazo inquietante” a los interiores. CNN destacó la aparición de “una habitación con máscaras en una pared” y múltiples dormitorios registrados por las autoridades.

Esto dicen los expertos

Expertos en justicia penal señalaron que la liberación del material refuerza los testimonios de las víctimas de Epstein. “Estas imágenes confirman lo que las sobrevivientes han dicho durante años”, indicó un analista legal consultado por PBS.

El sector republicano del comité no reaccionó públicamente a la publicación. Se mantiene enfocado en otras prioridades legislativas, pese al impacto mediático de esta revelación. La difusión podría impulsar nuevas acciones judiciales. Aún existen demandas contra asociados del círculo íntimo de Epstein, incluida Ghislaine Maxwell, condenada por complicidad en la red de tráfico sexual y actualmente en prisión.

Little Saint James permanece como un recordatorio sombrío de impunidad y abuso, afirman. Con el material divulgado, el Congreso intenta cerrar brechas informativas y avanzar hacia mayores estándares de responsabilidad en uno de los escándalos más controvertidos de la última década.

Fotos completas divulgadas por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes aquí.