Crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, deja nueve fallecidos en dos días

Nueve personas privadas de la libertad fallecieron en menos de 48 horas en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, ubicada en Guayaquil. Las muertes, registradas entre el domingo y el lunes 22 de diciembre, se producen en medio de una grave crisis sanitaria marcada por brotes de tuberculosis. También hay casos de desnutrición severa y limitaciones en la atención médica, según reportes oficiales y judiciales.

Siete reclusos aparecieron muertos la mañana del lunes 22 de diciembre en distintos pabellones del centro penitenciario. Estos decesos se suman a dos muertes registradas el domingo. Aquello elevó a nueve el número de fallecidos en menos de dos días dentro del reclusorio. Las alertas por los casos más recientes se reportaron alrededor de las 09h35 del lunes.

Innforme sobre la Penitenciaría del Litoral

Las víctimas del lunes tenían 19, 25, 33 —dos internos—, 38, 39 y 43 años de edad y se encontraban recluidas en los pabellones 8 y 10. De acuerdo con información policial preliminar, los cuerpos no presentaban signos visibles de violencia por arma de fuego ni por arma blanca. Sin embargo y pese a esa situación, las causas de muerte aún no han sido determinadas oficialmente.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y personal de Criminalística para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre las causas específicas de los fallecimientos. Las muertes recientes se producen en un contexto de emergencia sanitaria dentro de la Penitenciaría del Litoral.

Área de salud saturada de pacientes en estado crítico

Solo en la primera quincena de diciembre, aproximadamente 35 reclusos han fallecido en este centro penitenciario, según cifras difundidas por autoridades y organizaciones de derechos humanos. Ecuavisa tuvo acceso a un informe elaborado en septiembre por jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Ellos realizaron una visita técnica tras denuncias sobre la falta de atención médica.

El documento advierte que el área de salud se encontraba saturada de pacientes en estado crítico y que varios internos presentaban un estado físico descrito como “cadavérico”. Presentaban signos de caquexia, una condición asociada a desnutrición extrema y desgaste corporal profundo. El informe judicial también reportó la presencia de cadáveres en el policlínico del centro, algunos con signos de descomposición avanzada.

Emergencia penitenciaria para atender la crisis sanitaria

El pasado 11 de diciembre, un juez constitucional de Guayaquil aceptó parcialmente una acción de protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). En su resolución, ordenó la instalación urgente de una mesa de emergencia penitenciaria para atender la crisis sanitaria en el reclusorio. La Penitenciaría del Litoral alberga actualmente a cerca de 7 mil personas privadas de la libertad. (17)