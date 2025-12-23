COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Sociedad

Crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, deja nueve fallecidos en dos días

Solo en la primera quincena de diciembre, aproximadamente 35 reclusos han fallecido en la Penitenciaría del Litoral, según reportes de las autoridades.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Nueve personas privadas de la libertad fallecieron en menos de 48 horas en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, ubicada en Guayaquil.
La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del país y alberga más de 7 mil internos, según las autoridades.
Nueve personas privadas de la libertad fallecieron en menos de 48 horas en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, ubicada en Guayaquil.
La Penitenciaría del Litoral es la cárcel más grande del país y alberga más de 7 mil internos, según las autoridades.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Nueve personas privadas de la libertad fallecieron en menos de 48 horas en la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada del país, ubicada en Guayaquil. Las muertes, registradas entre el domingo y el lunes 22 de diciembre, se producen en medio de una grave crisis sanitaria marcada por brotes de tuberculosis. También hay casos de desnutrición severa y limitaciones en la atención médica, según reportes oficiales y judiciales.

Siete reclusos aparecieron muertos la mañana del lunes 22 de diciembre en distintos pabellones del centro penitenciario. Estos decesos se suman a dos muertes registradas el domingo. Aquello elevó a nueve el número de fallecidos en menos de dos días dentro del reclusorio. Las alertas por los casos más recientes se reportaron alrededor de las 09h35 del lunes.

Innforme sobre la Penitenciaría del Litoral

Las víctimas del lunes tenían 19, 25, 33 —dos internos—, 38, 39 y 43 años de edad y se encontraban recluidas en los pabellones 8 y 10. De acuerdo con información policial preliminar, los cuerpos no presentaban signos visibles de violencia por arma de fuego ni por arma blanca. Sin embargo y pese a esa situación, las causas de muerte aún no han sido determinadas oficialmente.

Al lugar acudieron unidades de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Fiscalía y personal de Criminalística para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes. Hasta el cierre de este reporte, las autoridades no han emitido un pronunciamiento definitivo sobre las causas específicas de los fallecimientos. Las muertes recientes se producen en un contexto de emergencia sanitaria dentro de la Penitenciaría del Litoral.

Área de salud saturada de pacientes en estado crítico

Solo en la primera quincena de diciembre, aproximadamente 35 reclusos han fallecido en este centro penitenciario, según cifras difundidas por autoridades y organizaciones de derechos humanos. Ecuavisa tuvo acceso a un informe elaborado en septiembre por jueces de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Ellos realizaron una visita técnica tras denuncias sobre la falta de atención médica.

El documento advierte que el área de salud se encontraba saturada de pacientes en estado crítico y que varios internos presentaban un estado físico descrito como “cadavérico”. Presentaban signos de caquexia, una condición asociada a desnutrición extrema y desgaste corporal profundo. El informe judicial también reportó la presencia de cadáveres en el policlínico del centro, algunos con signos de descomposición avanzada.

Emergencia penitenciaria para atender la crisis sanitaria

El pasado 11 de diciembre, un juez constitucional de Guayaquil aceptó parcialmente una acción de protección presentada por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). En su resolución, ordenó la instalación urgente de una mesa de emergencia penitenciaria para atender la crisis sanitaria en el reclusorio. La Penitenciaría del Litoral alberga actualmente a cerca de 7 mil personas privadas de la libertad. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, deja nueve fallecidos en dos días

Juez niega acción de protección contra la Empresa de Transporte de Santo Domingo

El vicepresidente de Bolivia Edman Lara se declara en oposición y acusa al presidente Rodrigo Paz de “juntarse con corruptos”

Operativo militar en Buena Fe, tras un crimen, dejó un supuesto sicario neutralizado y 200 kilos de droga incautados

LigaPro ‘endurece’ el control económico para 2026 y advierte que no habrá inscripciones de jugadores sin respaldo financiero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Crisis sanitaria en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, deja nueve fallecidos en dos días

Juez niega acción de protección contra la Empresa de Transporte de Santo Domingo

El vicepresidente de Bolivia Edman Lara se declara en oposición y acusa al presidente Rodrigo Paz de “juntarse con corruptos”

Operativo militar en Buena Fe, tras un crimen, dejó un supuesto sicario neutralizado y 200 kilos de droga incautados

LigaPro ‘endurece’ el control económico para 2026 y advierte que no habrá inscripciones de jugadores sin respaldo financiero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juez niega acción de protección contra la Empresa de Transporte de Santo Domingo

El vicepresidente de Bolivia Edman Lara se declara en oposición y acusa al presidente Rodrigo Paz de “juntarse con corruptos”

Operativo militar en Buena Fe, tras un crimen, dejó un supuesto sicario neutralizado y 200 kilos de droga incautados

LigaPro ‘endurece’ el control económico para 2026 y advierte que no habrá inscripciones de jugadores sin respaldo financiero

Felipe Caicedo: “Quiero retirarme, no quiero saber nada de fútbol” tras muerte de Pineida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO