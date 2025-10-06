Nuevo ataque armado deja un muerto en el barrio La Paz de Manta

Un hombre identificado como Edison Loor Moreira, de 38 años, fue asesinado a tiros la tarde de este lunes 6 de octubre de 2025, en la intersección de la calle 208 y la avenida 203, en el barrio La Paz, del cantón Manta, provincia de Manabí, según reportes policiales y testimonios de vecinos.

Disparos a plena luz del día

El ataque se registró aproximadamente a las 15h15, cuando la víctima caminaba por la mencionada arteria vial. Testigos indicaron que desde un vehículo en movimiento los ocupantes abrieron fuego en su contra en al menos siete ocasiones, provocándole la muerte de inmediato.

Vecinos del sector afirmaron haber escuchado una ráfaga de disparos, y al salir a verificar lo ocurrido se encontraron con la trágica escena. Familiares del fallecido llegaron minutos después, pero solo pudieron confirmar su deceso.

Vehículo de los atacantes apareció incendiado

Poco tiempo después del crimen, se reportó el incendio de un vehículo a pocas cuadras del sitio del ataque, el cual presuntamente habría sido utilizado por los sicarios para perpetrar el asesinato y huir del lugar.

Agentes de la Policía Nacional y de la Dinased acordonaron el área, mientras personal de Criminalística recolectó indicios balísticos y testimonios para avanzar en las investigaciones.

Autoridades trasladaron el cuepor al Centro Forense de Manta para la respectiva autopsia, mientras las autoridades buscan determinar las causas y responsables del homicidio.

Escalada de violencia en el distrito Manta

Con este nuevo hecho de sangre, el distrito Manta, Montecristi y Jaramijó acumula 405 muertes violentas en lo que va del 2025, según estadísticas policiales.

La cifra mantiene a la zona como una de las más violentas del país. Esto pese al incremento de los operativos militares y policiales implementados en los últimos meses para contener la ola de crímenes. (12)