COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Seguridad
Sicariato

Nuevo ataque armado en Manta deja un fallecido y eleva cifra de muertes violentas

Un joven de 22 años fue asesinado en el sector La Floresta, en Manta, elevando las muertes violentas del distrito policial a 28 en 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un hombre identificado como Josué Peñafiel Loor, de aproximadamente 26 años, murió la tarde del lunes 12 de enero de 2026 en el sector La Floresta, parroquia Eloy Alfaro, del distrito Manta, tras un ataque armado cuyo móvil se investiga.

Según información preliminar, el ataque se registró en el cauce del río Burro, zona ubicada en el barrio La Floresta. Testimonios iniciales señalan que la víctima habría salido de su vivienda tras recibir una llamada telefónica, momento en el que sujetos armados le dispararon.

Luego del ataque, Peñafiel quedó herido en el sitio y fue auxiliado por moradores, quienes gestionaron su traslado hacia un centro de salud de la parroquia.

Fallecimiento y procedimientos policiales

Personal médico confirmó su fallecimiento poco después de su arribo a la casa de salud. Unidades de la Policía Nacional acudieron al sitio del ataque para levantar indicios, recabar versiones y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

La Fiscalía dispuso la aplicación de los protocolos legales y médico-legales asociados a este tipo de casos.

Contexto estadístico del distrito

Con esta muerte, el distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó suma 28 muertes violentas en lo que va de 2026. De ese total, 20 corresponden a Manta, 7 a Montecristi y 1 a Jaramijó.

Durante la jornada del lunes se registraron además otros dos ataques armados, que dejaron tres personas heridas, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas.

Seguridad urbana y sectores priorizados

La parroquia Eloy Alfaro se mantiene dentro de los sectores con mayor concentración de muertes violentas en el casco urbano de Manta. En lo transcurrido de enero, la zona registra cinco casos.

El distrito policial mantiene operativos focalizados orientados a reforzar patrullajes en barrios urbanos y zonas ribereñas, con apoyo de unidades investigativas y de inteligencia.

Investigación en curso

Hasta el cierre de esta nota, no se han informado detenciones relacionadas con el hecho. Las autoridades continúan trabajando en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento de la secuencia del ataque  (12).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El sector exportador reacciona con preocupación a fallo de la Corte Constitucional

Nuevo ataque armado en Manta deja un fallecido y eleva cifra de muertes violentas

Ángel Ledesma regresa al fútbol peruano y ficha por Alianza Universidad de Huánuco para 2026

EEUU dice haber revocado más de 100.000 visados desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca

Paris FC da la sorpresa y elimina al PSG con Willian Pacho de la Copa de Francia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El sector exportador reacciona con preocupación a fallo de la Corte Constitucional

Nuevo ataque armado en Manta deja un fallecido y eleva cifra de muertes violentas

Ángel Ledesma regresa al fútbol peruano y ficha por Alianza Universidad de Huánuco para 2026

EEUU dice haber revocado más de 100.000 visados desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca

Paris FC da la sorpresa y elimina al PSG con Willian Pacho de la Copa de Francia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El sector exportador reacciona con preocupación a fallo de la Corte Constitucional

Ángel Ledesma regresa al fútbol peruano y ficha por Alianza Universidad de Huánuco para 2026

EEUU dice haber revocado más de 100.000 visados desde la vuelta de Trump a la Casa Blanca

Paris FC da la sorpresa y elimina al PSG con Willian Pacho de la Copa de Francia

Daniella Camacho asume la presidencia de la Corte Nacional de Justicia tras renuncia de José Suing

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO