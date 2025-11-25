Nuevo muro de contención refuerza seguridad en Mercado Mayorista de Quito

El Municipio de Quito construye desde noviembre de 2025 un muro de contención en el Mercado Mayorista, ubicado junto a la quebrada Shanshayacu, para evitar erosión, reforzar la seguridad y proteger a comerciantes y usuarios que diariamente utilizan este centro de abastecimiento.

Obra para contener la erosión y mitigar riesgos

Para comenzar, la construcción del muro de contención se ejecuta en el margen izquierdo de la quebrada Shanshayacu. La intervención genera mayor estabilidad del terreno y previene posibles deslizamientos en época de lluvias. Esto mejora la seguridad operativa de uno de los principales mercados del Distrito Metropolitano de Quito. La obra se incorpora al plan de mitigación de riesgos de la ciudad.

Asimismo, en la zona oriental del mercado se observa el desplazamiento de maquinaria y trabajadores. Ellos avanzan en la instalación de la estructura, que se apoya en cuatro capas de gaviones. Esta técnica permite soportar el terreno y reducir amenazas que podrían afectar la actividad comercial.

Además, la intervención ofrece protección directa para la plataforma Tsáchilas. Allí operan comerciantes, prestadores de servicios y usuarios que acuden para abastecer negocios y hogares.

Trabajo técnico y mejoras en el espacio comercial

Posteriormente, un equipo de 18 trabajadores desarrolla las tareas de construcción. El muro tiene 125 metros de longitud y más de 2.000 metros cuadrados de obra ejecutada, lo que garantiza una protección amplia del área crítica. Estas dimensiones se ajustan a estudios técnicos realizados previamente por profesionales del municipio.

De igual manera, el propósito central es garantizar continuidad comercial en el Mercado Mayorista de Quito, que recibe aproximadamente 10.000 personas cada día, según datos de la administración municipal. Este flujo de usuarios exige condiciones permanentes de seguridad y funcionalidad del espacio.

Además, la obra evita afectaciones a infraestructura cercana. El muro impide que la erosión incremente y genere daños en el terreno que podrían impactar la operatividad del estacionamiento y otras áreas del mercado.

Relevancia para la seguridad urbana

En este contexto, el Mercado Mayorista constituye uno de los centros de abasto estratégicos de Quito. Su operación requiere condiciones adecuadas para comerciantes y visitantes. Por eso, la construcción del muro forma parte de una política municipal para mantener operativa y segura la red de mercados en la capital.

Asimismo, la quebrada Shanshayacu presenta pendientes pronunciadas y flujos de agua intensos en temporada de lluvia. Por ello, mejorar la contención del terreno resulta clave para reducir riesgos. Desde el Municipio se ejecutan acciones de mitigación similares en áreas donde existe infraestructura comercial o comunitaria cercana a zonas de erosión.

En consecuencia, estas inversiones consolidan una estrategia de prevención que reduce costos futuros de reparación. Con ello se asegura mayor estabilidad urbana y continuidad del servicio comercial.

Mercado operando con mayor seguridad

Finalmente, la obra refuerza la seguridad de trabajadores y compradores sin interferir con la actividad diaria. El Municipio mantiene la operación normal del mercado mientras avanza la construcción y supervisa continuamente las condiciones de la intervención.

Del mismo modo, habitantes, transportistas y comerciantes reconocen la importancia de estas obras para mejorar la seguridad del entorno. Con más infraestructura de contención, la plataforma Tsáchilas tendrá mayor estabilidad incluso en temporada de lluvias intensas. Esto facilita el acceso al mercado y evita nuevos deterioros en zonas sensibles.

En conclusión, la construcción del muro contribuye a una operación más confiable del Mercado Mayorista, pieza clave para el abastecimiento de alimentos en el Distrito Metropolitano.