COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Política

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

La postulación surgió de colectivos y bases del movimiento, según Felipe Vega de la Cuadra, quien la calificó de "inmensamente honrosa" en declaraciones a la plataforma digital Ingobernables, afín a Revolución Ciudadana.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Exministro Felipe Vega busca suceder a Luisa González en liderazgo correísta. FOTO: @felipevegadelac.
Exministro Felipe Vega busca suceder a Luisa González en liderazgo correísta. FOTO: @felipevegadelac.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Felipe Vega de la Cuadra, exministro de Gobierno en el mandato de Alfredo Palacio y exviceministro de Defensa durante Lenín Moreno, anunció este jueves 6 de noviembre su candidatura a la presidencia del movimiento Revolución Ciudadana (RC), como primer nombre público para reemplazar a Luisa González, quien adelantó que no buscará continuar al frente del correísmo. Este movimiento busca nuevos rumbos.

De acuerdo con el portal Primicias, la postulación surgió de colectivos y bases del movimiento, según Felipe Vega de la Cuadra, quien la calificó de “inmensamente honrosa” en declaraciones a la plataforma digital Ingobernables, afín a Revolución Ciudadana.

La convención nacional prevista para el 16 de noviembre, coincidente con el Referéndum y Consulta Popular 2025, se suspendió. Vega atribuyó el cambio a “fijación obsesiva” del presidente Daniel Noboa con Revolución Ciudadana, alegando presión al Consejo Nacional Electoral (CNE) para adelantar la consulta.

Nueva fecha para convención correísta en enero

González comunicó que el cónclave se realizará a mediados de enero, según Vega. El escritor y político cuencano es el primer aspirante público en surgir tras la decisión de la excandidata presidencial. Y así, el espíritu de la Revolución Ciudadana busca renacer con nuevas propuestas.

Revolución Ciudadana enfrenta reestructuración interna post-derrota en balotaje de 2025, donde González perdió ante Noboa.

Contexto de sucesión en movimiento opositor

RC, principal fuerza opositora, busca renovar liderazgo tras comicios generales y balotaje. Vega, con trayectoria en gobiernos de Palacio (2005-2007) y Moreno (2017-2021), representa opción externa a la línea dura correísta. Sin embargo, el espíritu de la Revolución Ciudadana continúa siendo central en el debate.

La suspensión de la convención evita superposición con jornada electoral del 16 de noviembre, que incluye preguntas sobre seguridad y justicia. CNE no ha comentado presiones alegadas. El movimiento mantiene estructura nacional con militantes en 24 provincias, enfocados en oposición al gobierno de Noboa. La Revolución Ciudadana sigue animando debates políticos.

González ya comunicó que no seguirá al frente de la RC

En la reunión se analizará el camino rumbo a las elecciones seccionales del 2027 y deberá elegirse al nuevo presidente del movimiento, cargo que al momento ostenta Luisa González. “Yo no me voy a candidatizar ahora mismo para continuar como presidenta de la Revolución Ciudadana, creo que hay temas que hay que irlos trabajando. La militancia no solamente se hace desde la presidencia de un partido sino también desde fuera”, anunció González en una entrevista en el programa radial Primera Plana.

Luego agregó: “No voy a la reelección. Yo espero que haya nuevas voces también que vayan a liderar y a conducir a la Revolución Ciudadana, yo me mantengo firme en mi postura de una oposición radical. Con todo respeto, (no) nos vamos a convertir en una izquierda democrática, llegando a acuerdos con gobiernos de turno, yo no estoy de acuerdo en muchas de las acciones que han tomado nuestras autoridades de los gobiernos seccionales”.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva Zelanda anuncia convocatoria para amistosos contra Colombia y Ecuador sin Chris Wood

Canadá anuncia convocatoria para amistosos ante Ecuador y Venezuela sin Alphonso Davies

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Ecuador se posiciona como uno de los bancos de diversidad agrícola más grandes de América Latina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva Zelanda anuncia convocatoria para amistosos contra Colombia y Ecuador sin Chris Wood

Canadá anuncia convocatoria para amistosos ante Ecuador y Venezuela sin Alphonso Davies

¿Nuevo rostro en Revolución Ciudadana? La organización prepara relevo para Luisa González

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Ecuador se posiciona como uno de los bancos de diversidad agrícola más grandes de América Latina

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Nueva Zelanda anuncia convocatoria para amistosos contra Colombia y Ecuador sin Chris Wood

Canadá anuncia convocatoria para amistosos ante Ecuador y Venezuela sin Alphonso Davies

Argentina, Italia y Portugal aseguran su pase a los 16avos del Mundial Sub17 en Catar

Ecuador se posiciona como uno de los bancos de diversidad agrícola más grandes de América Latina

Flamengo analiza medidas disciplinarias contra Gonzalo Plata tras recientes expulsiones

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO