Nuevo secuestro masivo en Nigeria: 52 alumnos fueron raptados por varios hombres armados

Un grupo de hombres armados irrumpió este viernes 21 de noviembre y secuestró a 52 estudiantes. Ocurrió en el instituto católico St. Mary Champion Secondary School, ubicado en Agwara (norte de Nigeria). Este hecho ocurrió apenas cuatro días después del rapto de 25 niñas en un ataque similar en el vecino estado de Sokoto. Las autoridades de Nigeria se encuentran en alerta máxima ante estos secuestros masivos.

Según confirmaron fuentes policiales y autoridades locales, el asalto ocurrió en la madrugada del viernes. Se informó que decenas de atacantes en motocicletas rodearon el centro educativo, dispararon al aire para dispersar a los vigilantes. Aquello lo aprovecharon los delincuentes para llevarse a los 52 estudiantes, en su mayoría adolescentes. Hasta el momento ningún grupo ha reivindicado el secuestro y no se ha establecido contacto.

Se desconoce el paradero de otros estudiantes

El ataque se produce solo cuatro días después de que el lunes 17 de noviembre hombres armados secuestraran a 25 alumnas de una escuela secundaria en el estado de Sokoto. Las jóvenes siguen en paradero desconocido. El estado de Níger es uno de los más afectados por la actividad de bandas criminales conocidas como “bandidos”. Ellos operan en el noroeste y centro-norte de Nigeria desde hace más de una década.

Estas organizaciones realizan secuestros masivos con fines de extorsión, exigiendo rescates que oscilan entre cientos de miles y millones de nairas. Según datos del Consejo Nigeriano sobre Refugiados, en lo que va de 2025 se han registrado al menos 28 secuestros masivos en instituciones educativas. Hasta la fecha, este tipo de secuestros han dejado a más de 1.200 estudiantes raptados y luego rescatados.

Cierre temporal de todos los internados públicos

El fenómeno alcanzó su punto más crítico en 2014 con el secuestro de 276 niñas en Chibok (estado de Borno) por parte de Boko Haram. Desde 2020 las bandas criminales han adoptado la misma estrategia en estados fuera de la influencia yihadista. El gobernador del estado de Níger, Mohammed Umar Bago, anunció el cierre temporal de todos los internados públicos y privados en las zonas de mayor riesgo.

“Estamos haciendo todo lo posible para rescatar a los estudiantes sanos y salvos”, declaró el mandatario en un comunicado oficial. Organizaciones como UNICEF y Save the Children han alertado que estos secuestros recurrentes han provocado el cierre de más de 11 mil escuelas en el norte de África. Aquello ha afectado directamente a cerca de un millón de niños y niñas en edad escolar.

Secuestrados esta semana en el país africano

Las autoridades federales confirmaron que unidades especiales del Ejército y la Policía ya realizan operaciones de búsqueda en los bosques de la región, donde suelen esconderse los secuestradores. Se espera dar con los más de 70 estudiantes que han sido secuestrados durante esta semana en el país africano. El Gobierno ha dispuesto decenas de agentes para dar con los secuestradores y rescatar a los alumnos.