Hace 5 meses
Deportes
Fútbol

Numancia incorpora a los ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta cedidos por Independiente Juniors

El Numancia anunció la llegada de los ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta cedidos desde Independiente Juniors para reforzar el primer equipo hasta junio de 2026.
Los ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta jugarán cedidos al Numancia.
Los ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta jugarán cedidos al Numancia.

Redacción ED.

Redacción ED.

El C. D. Numancia hizo oficial este lunes la incorporación de los futbolistas ecuatorianos Luis Quiñónez y Hans Peralta, cedidos por Independiente del Valle a través de su filial Independiente Juniors, quienes se sumarán desde el domingo a los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Ángel Rodríguez.

Ambos jugadores, que ocuparán ficha Sub 23, podrán ser inscritos con licencia federativa a partir del 2 de enero de 2026, fecha de apertura del mercado de invierno en España, y estarán disponibles para competir en la Segunda Federación (Grupo 1) hasta el final de la temporada 2025-26.

Los futbolistas que llegan a Numancia

Luis Quiñónez (Esmeraldas, 2004) es un lateral o extremo izquierdo zurdo de gran proyección. Hans Peralta (Guayaquil, 2005), también zurdo, actúa como mediocentro o mediapunta ofensivo. Durante 2025 disputaron la LigaPro Serie B Ecuabet con Independiente Juniors, competición que finalizó el 29 de octubre.

Los dos futbolistas coincidieron en el equipo filial de Independiente del Valle con Jeremy Vera y Steven Góngora, quienes ya defendieron la camiseta rojilla durante la temporada 2024-25, siendo los primeros ecuatorianos en llegar a Soria procedentes de la misma entidad.

Fortalecimiento del vínculo Ecuador-España

Esta operación refuerza la relación deportiva entre Independiente del Valle y el C. D. Numancia, que se inició la campaña pasada con la llegada de Vera y Góngora. El club soriano continúa apostando por el talento joven ecuatoriano para completar su plantilla en la categoría Sub 23.

Próximos pasos

Quiñónez y Peralta comenzarán a entrenar este domingo con el resto del grupo. Una vez abierto el periodo de inscripciones el 2 de enero, ambos quedarán habilitados para debutar en partido oficial con el Numancia, siempre que el técnico Ángel Rodríguez lo considere oportuno.

El club soriano, que compite en el Grupo 1 de Segunda Federación, busca con estas incorporaciones aumentar la competencia interna. Además de dar profundidad de banquillo de cara a la segunda vuelta de la temporada 2025-26.

