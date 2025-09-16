COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Manta
Sociedad

Obreros de Manta y otros municipios de Manabí marchan en reclamo del pago de sus salarios y asignaciones del gobierno

También hubo rechazo al incremento del precio del diésel aduciendo un encarecimiento de productos.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Obreros de Manta y otros municipios de Manabí marchan en reclamo del pago de sus salarios y asignaciones del gobierno
La marcha multitudinaria empezó en la parroquia Tarqui y culminó en los exteriores del Municipio de Manta. Foto: La Marea.
Obreros de Manta y otros municipios de Manabí marchan en reclamo del pago de sus salarios y asignaciones del gobierno
La marcha multitudinaria empezó en la parroquia Tarqui y culminó en los exteriores del Municipio de Manta. Foto: La Marea.

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

En un acto de protesta coordinado, obreros municipales de Manta y diversas organizaciones gremiales de la provincia de Manabí se movilizaron hoy en una marcha para exigir el pago de asignaciones pendientes por parte del gobierno central. La manifestación, que inició en el sector de Tarqui, en la sede de obras municipales, reunió a cientos de trabajadores afectados por los atrasos salariales. Esto ocurre en un contexto de creciente descontento por la situación económica del país.

La movilización contó con la adhesión de la Unidad Nacional de Educadores (UNE), Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y otras entidades sindicales. Estas entidades se sumaron para amplificar las demandas. La marcha partió desde Tarqui y recorrió las principales vías de Manta, destacando la urgencia de resolver los pagos adeudados. Según los manifestantes, estos atrasos han afectado gravemente la subsistencia de las familias de los obreros.

Obreros de Manta exigen su salario

Roberto Vera, representante del Sindicato de Trabajadores de Manta, fue uno de los voceros principales durante la protesta. En declaraciones, Vera señaló que en el caso específico de este cantón les adeudan tres meses de sueldos completos. «No podemos seguir esperando indefinidamente; estos pagos son derechos laborales básicos que el gobierno y los municipios deben garantizar», enfatizó Verá, subrayando el impacto en la moral y el desempeño de los trabajadores municipales.

Por su parte, delegados de la Asociación de Obreros Municipales del Ecuador (AOE) ampliaron el panorama provincial. Según sus informes, Manabí es una de las regiones más afectadas por estos incumplimientos. El cantón de Puerto López lidera en atrasos, con siete meses de sueldos pendientes para sus obreros. «En Puerto López, la situación es crítica. Familias enteras dependen de estos ingresos, y el silencio del gobierno solo agrava el problema», indicaron los delegados, quienes durante la marcha llamaron a una acción unificada para presionar por soluciones inmediatas.

Otros reclamos al Gobierno

La protesta también incorporó críticas más amplias al panorama económico nacional. Mery Zamora, del Frente Popular, intervino para denunciar que la reciente eliminación del subsidio al diésel ha generado un impacto devastador en la economía del país. Especialmente, aseguró, a sectores como el transporte y la agricultura, que son vitales para Manabí. «Esta medida no solo encarece la vida diaria, sino que profundiza la crisis para los trabajadores; por eso, anunciaremos acciones más radicales si no hay respuestas concretas del gobierno», advirtió Zamora.

Esta marcha se enmarca en un historial de protestas similares en la provincia, donde los atrasos salariales en entidades municipales han sido recurrentes en los últimos años. Aunque no se reportaron incidentes mayores durante la movilización de hoy, los organizadores advirtieron que, de no haber avances en las próximas semanas, se escalarán las medidas de presión. Posiblemente, incluyendo bloqueos de vías y paros indefinidos. Las autoridades locales y el gobierno central aún no han emitido declaraciones oficiales al respecto, pero la presión social en Manabí continúa en ascenso.

Los obreros municipales, esenciales para el mantenimiento de servicios básicos en la región, reiteraron su compromiso con la lucha pacífica pero firme, exigiendo no solo el pago de lo adeudado, sino también políticas que garanticen la estabilidad laboral en el futuro. Esta nota se actualizará con cualquier respuesta oficial del gobierno. (WD/FS).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kevin Rodríguez debuta con asistencia en victoria de Union Saint-Gilloise en la Champions League

Real Madrid con doblete de Mbappé remonta a Olympique de Marsella en su debut

Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

PSG con Willian Pacho inicia la defensa del título de la Champions ante Atalanta

Joven fallece por asfixia tras atragantarse con pastel de carne en Febres Cordero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kevin Rodríguez debuta con asistencia en victoria de Union Saint-Gilloise en la Champions League

Real Madrid con doblete de Mbappé remonta a Olympique de Marsella en su debut

Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

PSG con Willian Pacho inicia la defensa del título de la Champions ante Atalanta

Joven fallece por asfixia tras atragantarse con pastel de carne en Febres Cordero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kevin Rodríguez debuta con asistencia en victoria de Union Saint-Gilloise en la Champions League

Real Madrid con doblete de Mbappé remonta a Olympique de Marsella en su debut

Varias bajas y dudas tiene Liga de Quito para recibir este jueves 18 de septiembre a Sao Paulo por Conmebol Libertadores

PSG con Willian Pacho inicia la defensa del título de la Champions ante Atalanta

Joven fallece por asfixia tras atragantarse con pastel de carne en Febres Cordero

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO