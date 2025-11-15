Operativo “Embestida 51” desarticula presunta red dedicada a falsos allanamientos y robos en Manta

La Policía Nacional ejecutó el operativo “Embestida 51” este 14 de noviembre de 2025, tras nueve meses de investigación, para detener a 13 personas —entre ellas siete servidores policiales— presuntamente vinculadas al robo de cerca de 100.000 dólares durante un falso allanamiento ocurrido el 22 de febrero de 2025 en un domicilio del sector Mazato, en Manta. El caso se investigó tras una denuncia formal que reveló la participación estructurada de una organización delictiva dedicada a simular intervenciones policiales con fines de robo.

Un falso operativo que reveló una red estructurada

El hecho que dio origen a la investigación ocurrió la noche del 22 de febrero, alrededor de las 19h40, cuando seis individuos disfrazados con prendas similares a las policiales llegaron en un vehículo negro robado y forzaron la entrada a la vivienda de un empresario en el barrio Mazato. Los sujetos, según la denuncia, ingresaron sin orden judicial y sustrajeron una caja fuerte con aproximadamente 100.000 dólares en efectivo.

El afectado contó a los agentes que, al retornar a su vivienda tras una llamada de alerta, encontró las seguridades violentadas. Las cámaras exteriores captaron a los implicados movilizándose en un Tucson negro, una camioneta y motocicletas con apariencia de uso policial. Esto permitió confirmar que se trataba de un falso allanamiento cuidadosamente planificado.

La estructura delictiva y sus integrantes

Durante la investigación —liderada por la Dirección Nacional de Asuntos Internos y la Fiscalía de Manta— se identificó la presunta participación de dos capitanes, un sargento segundo, un cabo primero, un cabo segundo, un policía en servicio activo y otro en servicio pasivo, además de seis civiles.

Las autoridades indicaron que algunos servidores policiales habrían usado sus conocimientos operativos y acceso a información sensible para planificar los robos, compartir datos con los civiles implicados y ejecutar simulaciones de operativos legítimos, obteniendo así dinero, joyas, droga, armas o documentos.

Wladimir Acurio, comandante de la Policía en la subzona Manabí, explicó que el grupo habría realizado varias intervenciones ilegales, aprovechando uniformes, vehículos y técnicas policiales para no despertar sospechas.

“Este tipo de hechos mancha el honor institucional, pero reafirmamos nuestro compromiso de depuración y transparencia”, dijo el oficial.

Orden judicial, allanamientos y detenciones

Con los elementos recabados, la autoridad competente emitió siete órdenes de allanamiento. Se ejecutadaron en Manta, Portoviejo y Montecristi, en Manabí, y en los sectores de Chongón y Mapasingue, en Guayas. También se ejecutaron 15 órdenes de detención con fines investigativos en Jipijapa, Manta, Cuenca, Zamora, Guayaquil y Tungurahua.

Hasta el momento, 13 personas han sido detenidas. Entre los indicios levantados figuran 13 teléfonos móviles, dinero en efectivo y documentación relevante para la investigación. Según las autoridades, varios de los sospechosos presentan antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Un golpe a la corrupción interna

La Policía Nacional recalcó que el operativo es parte de los procesos de depuración institucional, que se realizan permanentemente.

“Los malos elementos que actúan al margen de la ley serán puestos a órdenes de la justicia”, aseguró el coronel Naranjo.

La institución insistió en la importancia de que la ciudadanía denuncie casos sospechosos de operativos falsos o extorsiones a los canales oficiales: ECU-911, 1800-DELITO y 131, para evitar que redes criminales sigan operando bajo identidades policiales. (17)