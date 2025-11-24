COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Olivia Yacé renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía: “Debo seguir siendo fiel a mis valores”

Olivia Yacé, de Costa de Marfil, anunció su renuncia al título Miss Universo África y Oceanía y a toda relación futura con la organización del certamen de belleza internacional.
Olivia Yacé fue electa como cuarta finalista de Miss Universo. Luego recibió el título Miss Universo África y Oceanía.
Olivia Manuela Yacé, quien representó a Costa de Marfil en el Miss Universo 2025, comunicó a través de sus redes sociales su renuncia irrevocable al título regional Miss Universo África y Oceanía y a cualquier vínculo futuro con organización dirigida por el mexicano Raúl Rocha.

La reina de belleza, quien fue electa como cuarta finalista del certamen celebrado la semana anterior, argumentó su decisión en la necesidad de permanecer fiel a sus valores fundamentales.

Olivia Yacé no quiere vínculo con la organización Miss Universo

En un extenso comunicado publicado en Instagram, la modelo marfileña de 27 años expresó gratitud por la experiencia vivida, pero dejó claro que la decisión responde a la prioridad de mantener intactos sus principios de “respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades”.

“Con el corazón lleno de gratitud y un profundo respeto, anuncio por la presente mi renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, así como a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo. A lo largo de mi trayectoria como embajadora y reina de belleza, he servido con compromiso, resiliencia, disciplina y determinación. Sin embargo, para alcanzar plenamente mi potencial, debo permanecer firmemente anclada en mis valores, principios rectores que pavimentan el camino hacia la excelencia”, precisó.

La reina enfatizó su deseo de ser un modelo a seguir para las nuevas generaciones, especialmente para las niñas, y llamó a las comunidades negras, africanas, caribeñas y afrodescendientes a “entrar en espacios donde no se les espera”. “Es este compromiso de ser una influencia positiva lo que guía mi decisión hoy. Alejarme de este rol reducido de Miss Universo África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que llevo en el corazón“, destacó.

Era una de las favoritas

Tras la elección de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025, han estallado las críticas y acusaciones de fraude. De hecho, decenas de expertos misólogos y fans han señalado que la verdadera ganadora del evento era Olivia Yacé.

Y es que la marfileña destacó durante toda la competencia con su belleza, carisma y excelente pasarela. Así como por su oratoria, convirtiéndose como la favorita de muchos.

Pese a su decisión de desvincularse del Miss Universo, Yacé aplaudió el triunfo de la representante de México. “También quiero extender mis felicitaciones a la nueva Miss Universo”, dijo. “Estoy profundamente agradecida por el apoyo recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de otra manera, con la misma determinación de elevar e inspirar”, finalizó.

Olivia Yacé como Miss Universo África y Oceanía

El título Miss Universo África y Oceanía es otorgado por la organización Miss Universo a la candidata de mejor desempeño entre los países de África y Oceanía que no logra la corona universal.

En la edición 2025, ninguna representante de Oceanía entró al Top 5. Esto, automáticamente posicionó a Olivia Yacé como la portadora del título continental.

Miss Universo Francia estaría analizando su desvinculación

De acuerdo con reportes recientes, Frédéric Gilbert, presidente de Miss Universo Francia, habría manifestado un profundo descontento por lo que describe como una “falta de transparencia” en la selección y evaluación de las participantes, por lo que estaría analizando si enviar o no una representante en la edición del próximo año.

Aunque su posicionamiento no ha sido confirmado oficialmente, las declaraciones atribuidas a él han encendido todas las alarmas. “Todos pagamos una cuota de licencia para enviar a alguien, así que tendrán que rendir cuentas. No podemos simplemente ocultarlo. Puede haber errores. Pero ante esta serie de contratiempos, tendrán que dar explicaciones”, habría dicho.

