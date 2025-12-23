Olympique Lyon anuncia la cesión de Endrick desde el Real Madrid hasta junio de 2026

Olympique Lyon anunció este martes 23 de diciembre de 2025 la incorporación del delantero brasileño Endrick, de 19 años, en calidad de cesión desde el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, para que el jugador sume minutos bajo la dirección de Paulo Fonseca en la Ligue 1, donde el club francés ocupa la quinta posición.

El acuerdo no incluye opción de compra, y el Lyon cubrirá parte del salario del jugador, además de una cuota de cesión. Endrick se unirá al equipo profesional a partir del 29 de diciembre de 2025.

En el Real Madrid, Endrick ha disputado tres partidos esta temporada, acumulando 99 minutos sin anotar goles.

Detalles del comunicado del Olympique Lyon

El club francés destacó en su comunicado que Endrick aporta “una sólida experiencia al más alto nivel y una madurez forjada en entornos competitivos”. Se resalta su “perfil ofensivo, impacto en jugadas decisivas y energía” como valores clave para la segunda mitad de la temporada.

El Lyon agradeció al Real Madrid “la calidad de las conversaciones y la cooperación” que facilitaron la operación.

Endrick llevará el dorsal número 9 en el equipo galo.

Trayectoria de Endrick

Nacido en Taguatinga (cerca de Brasilia), Endrick Felipe Moreira de Sousa inició su carrera en la academia del Palmeiras, donde debutó profesionalmente a los 16 años contra el Coritiba.

En Palmeiras disputó 82 partidos, marcó 21 goles y conquistó dos campeonatos brasileños. Fichó por el Real Madrid al cumplir la mayoría de edad en el verano de 2024.

En el Real Madrid ha jugado 39 partidos en todas las competiciones, con 7 goles. Con la selección brasileña absoluta suma 14 partidos y 3 goles.

Situación en el Real Madrid y en la Ligue 1

Endrick ha tenido escasa participación bajo la dirección de Xabi Alonso en la temporada 2025-2026, con apariciones breves ante Valencia, Manchester City y CF Talavera.

El Olympique Lyonnais, dirigido por Paulo Fonseca, se encuentra en la quinta posición de la Ligue 1, a 10 puntos del líder Lens y a 9 del PSG.

El equipo francés busca reforzar su ataque para mantener opciones en el campeonato y en competiciones europeas.

La operación del fichaje

La cesión permite a Endrick ganar continuidad competitiva, en un movimiento similar al de otros jugadores del Real Madrid en el pasado. El club madrileño también emitió un comunicado confirmando el acuerdo hasta el final de la temporada.

Endrick no podrá debutar inmediatamente debido a regulaciones de inscripción, pero se espera su integración rápida al grupo.