Once heridos deja choque entre bus urbano y tráiler en la vía Perimetral de Guayaquil

La noche del lunes 22 de diciembre, cerca de las 22h00, se registró un accidente de tránsito entre un bus de transporte urbano y un tráiler en la vía Perimetral, a la altura de la Entrada de la 8, en el norte de Guayaquil, que dejó 11 pasajeros heridos.

La mayoría de los lesionados se movilizaba en el bus de la línea 49. Paramédicos brindaron atención médica inmediata en el lugar del siniestro. Aquellos con heridas de mayor consideración fueron trasladados a casas de salud, mientras que otros pasajeros se negaron a ser hospitalizados.

Hasta la zona acudieron agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT), quienes realizaron las pericias técnicas para establecer las causas del choque.

Versiones preliminares tras accidente

De acuerdo con Gabriel Barrera, agente de la ATM, preliminarmente el hecho correspondería a un choque por alcance. “Por versiones de moradores, el bus aparentemente se detuvo para recoger pasajeros y el conductor del tráiler no se dio cuenta, por lo que se estrelló”, señaló.

No obstante, el conductor del bus presentó una versión distinta. “Había una columna de tráfico y yo iba despacio. De pronto viene el tráiler y siento el golpe por atrás”, manifestó ante los agentes.

Afectación vial y procedimientos

El accidente ocasionó el cierre de un carril de la vía Perimetral por aproximadamente dos horas, generando congestión vehicular en el sector. Cerca de las 23h00, dos grúas retiraron los vehículos siniestrados de la calzada.

Las autoridades confirmaron la retención de ambos conductores y de los vehículos involucrados, que fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. “Los dos conductores irán a Fiscalía y los dos vehículos fueron retenidos”, confirmó Barrera.

Durante el procedimiento, los agentes contaron con resguardo policial para prevenir robos o incidentes adicionales en el lugar.

Hasta el cierre de este reporte, no se había informado el estado de salud de los pasajeros trasladados a centros hospitalarios (12).