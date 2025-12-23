COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Accidente

Once heridos deja choque entre bus urbano y tráiler en la vía Perimetral de Guayaquil

Un choque entre un bus urbano y un tráiler en la vía Perimetral de Guayaquil dejó 11 pasajeros heridos y causó congestión vehicular nocturna.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La noche del lunes 22 de diciembre, cerca de las 22h00, se registró un accidente de tránsito entre un bus de transporte urbano y un tráiler en la vía Perimetral, a la altura de la Entrada de la 8, en el norte de Guayaquil, que dejó 11 pasajeros heridos.

La mayoría de los lesionados se movilizaba en el bus de la línea 49. Paramédicos brindaron atención médica inmediata en el lugar del siniestro. Aquellos con heridas de mayor consideración fueron trasladados a casas de salud, mientras que otros pasajeros se negaron a ser hospitalizados.

Hasta la zona acudieron agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito (OIAT), quienes realizaron las pericias técnicas para establecer las causas del choque.

Versiones preliminares tras accidente

De acuerdo con Gabriel Barrera, agente de la ATM, preliminarmente el hecho correspondería a un choque por alcance. “Por versiones de moradores, el bus aparentemente se detuvo para recoger pasajeros y el conductor del tráiler no se dio cuenta, por lo que se estrelló”, señaló.

No obstante, el conductor del bus presentó una versión distinta. “Había una columna de tráfico y yo iba despacio. De pronto viene el tráiler y siento el golpe por atrás”, manifestó ante los agentes.

Afectación vial y procedimientos

El accidente ocasionó el cierre de un carril de la vía Perimetral por aproximadamente dos horas, generando congestión vehicular en el sector. Cerca de las 23h00, dos grúas retiraron los vehículos siniestrados de la calzada.

Las autoridades confirmaron la retención de ambos conductores y de los vehículos involucrados, que fueron puestos a órdenes de la Fiscalía para las diligencias correspondientes. “Los dos conductores irán a Fiscalía y los dos vehículos fueron retenidos”, confirmó Barrera.

Durante el procedimiento, los agentes contaron con resguardo policial para prevenir robos o incidentes adicionales en el lugar.

Hasta el cierre de este reporte, no se había informado el estado de salud de los pasajeros trasladados a centros hospitalarios (12).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Once heridos deja choque entre bus urbano y tráiler en la vía Perimetral de Guayaquil

Gobierno de Daniel Noboa y transportistas sellan siete acuerdos clave: ¿cuáles son?

Olympique Lyon anuncia la cesión de Endrick desde el Real Madrid hasta junio de 2026

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales sin gasto público

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Once heridos deja choque entre bus urbano y tráiler en la vía Perimetral de Guayaquil

Gobierno de Daniel Noboa y transportistas sellan siete acuerdos clave: ¿cuáles son?

Olympique Lyon anuncia la cesión de Endrick desde el Real Madrid hasta junio de 2026

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales sin gasto público

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno de Daniel Noboa y transportistas sellan siete acuerdos clave: ¿cuáles son?

Olympique Lyon anuncia la cesión de Endrick desde el Real Madrid hasta junio de 2026

La defensa de Bolsonaro solicita al Supremo de Brasil que pueda ser operado el día de Navidad

Daniel Noboa viajará a Estados Unidos por asuntos personales sin gasto público

Independiente del Valle oficializa a Joaquín Papa como nuevo director técnico para la temporada 2026

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO