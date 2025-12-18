COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Ecuador
Asamblea

Asamblea Nacional respalda operación conjunta con Estados Unidos en la base aérea de Manta

La Asamblea Nacional respalda la cooperación con Estados Unidos para desplegar personal militar en la base aérea de Manta, con el objetivo de combatir el crimen organizado y el narcotráfico en Ecuador.
La operación conjunta con Estados Unidos en Manta no enfrenta objeciones dentro de la Asamblea Nacional. Las bancadas coinciden en la necesidad de reforzar la seguridad nacional frente al avance del crimen organizado y las redes del narcotráfico.

Este despliegue contempla la presencia de personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, ubicada en Manta. La iniciativa busca fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y control territorial.

Revolución Ciudadana plantea límites a la cooperación internacional

Desde la bancada de Revolución Ciudadana (RC) existe apertura al respaldo del Gobierno estadounidense. No obstante, los legisladores subrayaron que esta cooperación debe respetar la soberanía nacional y carecer de objetivos geopolíticos.

Los asambleístas del correísmo coincidieron en la urgencia de enfrentar a las organizaciones criminales. Sin embargo, insistieron en que el alcance de la operación debe centrarse exclusivamente en la lucha contra el narcotráfico, sin extenderse a otros fines estratégicos.

Esto dijo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre la llegada de militares de Estados Unidos a Manta

PSC y oficialismo apoyan la operación conjunta con Estados Unidos en Manta

El Partido Social Cristiano (PSC) calificó como necesaria la cooperación internacional. Desde esta bancada destacaron la importancia de aprovechar acuerdos y alianzas estratégicas para frenar la violencia y debilitar las estructuras delictivas que operan en Ecuador.

Por su parte, el oficialismo, representado por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), ratificó su respaldo al presidente Daniel Noboa. Los legisladores expresaron su confianza en el éxito de la operación conjunta con Estados Unidos en Manta como parte de la estrategia de seguridad nacional.

Asamblea Nacional aborda otros temas clave de seguridad

Durante lo que podría convertirse en la última sesión presencial del año, la Asamblea Nacional tiene previsto debatir otras iniciativas vinculadas a la seguridad. Entre ellas constan la aprobación de un tratado sobre el comercio de armas.

Además, los legisladores analizaron la regulación del apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Estas medidas buscan fortalecer la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado y la violencia.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

