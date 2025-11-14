Operación Lanza del Sur: Pentágono anuncia ofensiva militar contra “narcoterroristas” en Latinoamérica

El Pentágono impulsa la operación Lanza del Sur en Latinoamérica y anuncia nuevas acciones militares contra los “narcoterroristas” del hemisferio. Además, el secretario de Defensa Pete Hegseth explica que el despliegue integra al Mando Sur y responde a una reciente escalada violenta en el Caribe. Por otro lado, el movimiento coincide con la llegada de un nuevo portaaviones estadounidense. Asimismo, los primeros reportes mencionan más de 70 fallecidos.

Hegseth declaró en su cuenta de X que “Hoy anuncio la operación Lanza del Sur (…) elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente”. También afirmó que “el presidente Donald Trump ordenó actuar y el Departamento de Guerra está cumpliendo”. Igualmente, asegura que el hemisferio occidental funciona como el vecindario inmediato de Estados Unidos. Además, insiste en que Washington actuará para preservarlo.

Ataques recientes en el Caribe

Las comunicaciones del Pentágono coinciden con la confirmación de la muerte de cuatro personas durante otro ataque en aguas del Caribe. Además, fuentes de la institución entregan detalles a CBS y posteriormente a CNN. Estas cadenas explican que el ataque ocurrió a inicios de semana y se enmarca en la operación Lanza del Sur. Asimismo, los mandos estadounidenses defienden que la ofensiva busca desarticular rutas marítimas ilícitas.

El nuevo incidente eleva a veinte la cantidad de ataques que Washington ejecuta desde septiembre. Asimismo, Hegseth informa que durante el fin de semana se sumaron otros dos ataques contra embarcaciones con tres tripulantes cada una. Además, las operaciones no registran sobrevivientes según los reportes iniciales. De igual manera, el conteo total alcanza ya 80 víctimas mortales atribuidas a presuntas narcolanchas.

Operación Lanza del Sur: escalada militar en el hemisferio occidental

La operación Lanza del Sur surge en medio de una estrategia que busca reforzar el control marítimo. Además, las autoridades estadounidenses argumentan que necesitan neutralizar organizaciones violentas con presencia en el Caribe y el Pacífico. Igualmente, el anuncio coincide con un aumento de amenazas regionales según evaluaciones internas de Southcom. Por otra parte, el despliegue del portaaviones aumenta la capacidad operativa del comando.

La decisión fortalece la posición militar de Estados Unidos en Latinoamérica. Además, el Pentágono sostiene que la ofensiva busca contener el tráfico de drogas hacia su territorio. Asimismo, voceros de seguridad aseguran que las acciones combinan tareas de inteligencia y patrullaje naval. También resaltan que la cooperación regional se ampliará durante los próximos meses