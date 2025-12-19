Operativo Apolo 33 deja detenidos, droga y armas incautadas en Guayaquil y Durán

La madrugada de este jueves, la Policía Nacional del Ecuador ejecutó el operativo Apolo 33 en el sur de Guayaquil y el cantón Durán, con la participación de 400 uniformados, logrando detenciones e incautaciones dirigidas a desarticular estructuras del crimen organizado.

El operativo Apolo 33 se desarrolló de forma simultánea en sectores estratégicos de Guayaquil y Durán, como parte de las acciones sostenidas de seguridad para afectar a cuatro organizaciones delictivas identificadas por la Policía como Mafia 18, Los Lagartos, Chone Killers y Latin King. Estas estructuras estarían vinculadas a delitos como narcotráfico, porte ilegal de armas, robo y receptación.

Hallazgo de la droga

Uno de los hallazgos más relevantes se produjo en la vía a Pascuales, donde los agentes interceptaron un vehículo que transportaba aproximadamente 328 bloques de sustancias sujetas a fiscalización. Según informó el comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, el automotor intentó evadir un control policial, se accidentó y sus ocupantes abandonaron el vehículo y huyeron del lugar.

Los bloques se encontraban embalados con logotipos, un elemento que, de acuerdo con el comandante, permite presumir que la sustancia ilícita estaría destinada al tráfico internacional. La autoridad precisó que este caso corresponde a flagrancia, detectado durante el despliegue operativo, y no a una investigación previa.

Personas retenidas y procesos judiciales

Como resultado del operativo, la Policía reportó 23 personas retenidas. De ese total, ocho fueron aprehendidas para investigaciones relacionadas con los hechos detectados durante la intervención, mientras que 15 registraban boleta constitucional y fueron trasladadas a órdenes de la autoridad competente.

De acuerdo con información policial, algunos de los detenidos cuentan con antecedentes penales por distintos delitos. Las unidades especializadas se encuentran verificando la situación jurídica de cada uno de los implicados, conforme a los procedimientos legales vigentes.

El operativo incluyó allanamientos, controles vehiculares, patrullajes preventivos y acciones coordinadas entre unidades tácticas, investigativas y de inteligencia.

Armas y otros indicios incautados

Durante los allanamientos ejecutados en el distrito Sur de Guayaquil, los uniformados decomisaron armas largas tipo fusil, consideradas de alto poder de fuego. En el cantón Durán, en cambio, se incautaron pistolas y revólveres, presuntamente utilizados para actividades delictivas.

Adicionalmente, la Policía localizó medicamentos almacenados en bodegas que no contaban con guías de traslado ni documentación que justificara su procedencia legal, por lo que fueron incautados para las investigaciones correspondientes. Estos indicios quedaron bajo cadena de custodia.

Recuperación de carga robada y vehículos

El operativo Apolo 33 también permitió la recuperación parcial de una carga robada en la vía Perimetral. Según detalló la Policía, se trataba de 900 cajas sustraídas durante el transporte de un contenedor procedente de Perú.

Durante los allanamientos, se logró ubicar 213 cajas en bodegas del Guasmo y de la vía a la Costa. La Policía Judicial continúa ejecutando diligencias y allanamientos para recuperar el resto del cargamento.

Asimismo, se reportó la recuperación de motocicletas y vehículos que mantenían denuncias de robo. Algunos de estos automotores se localizaron tras persecuciones policiales efectuadas en la vía a la Costa, como parte de los controles desplegados durante la madrugada.

Estrategia sostenida contra el crimen organizado

Las autoridades señalaron que el operativo Apolo 33 forma parte de una estrategia sostenida para debilitar y desarticular organizaciones criminales que operan en el puerto de Guayaquil y en zonas periféricas de la provincia del Guayas.

La Policía Nacional reiteró que este tipo de intervenciones continuarán ejecutándose de manera focalizada, con el objetivo de reducir la capacidad operativa de las bandas delictivas y reforzar la seguridad ciudadana.