Operativo Apolo 34 decomisa falsos paquetes de droga: Sería una pugna entre bandas que detona matanzas

La Policía decomisó paquetes de madera que simulaban droga, evidenciando una posible pugna entre bandas criminales.

La acción fue parte del operativo Apolo 34, ejecutado entre la tarde del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de diciembre, en varios distritos de la Zona 8. Esta comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

Hallazgo de falsa droga tendría vínculo con pugna entre bandas

De acuerdo con el comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, Walter Villarroel, este hallazgo podría estar vinculado a una nueva pugna entre bandas criminales. “Hubo dos muertes violentas recientemente en esta zona. Pudo haber existido una venta ficticia de droga”, señaló el oficial a Ecuavisa.

El operativo también dejó varias personas capturadas por su presunta vinculación con actividades criminales. De manera preliminar, la Policía informó que cinco hombres fueron detenidos y otros doce quedaron retenidos para investigaciones.

Además, se decomisaron 30 armas de fuego, entre fusiles y subfusiles, así como 372 municiones. También se recuperaron 7 carros y más de 20 motocicletas, entre otros artículos.

Según Villarroel, estas intervenciones afectaron a estructuras criminales como Los Rusos, Los Águilas, Los Lagartos, Los Choneros, Chonekillers y Latin Kings.

Droga falsa desata matanzas, dijo el ministro Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que “gente sabida” ahora está falsificando kilos de droga y la vende como real. Incluso, la camuflan en contenedores para luego enviarla fuera del país desde los puertos.

Reimberg detalló que una vez que los “compradores” de la droga descubren que el cargamento es falso “regresan a cobrar el daño”, desatando las matanzas y muertes violentas en distritos como Pascuales y Nueva Prosperina, en el norte de Guayaquil.

Recalcó que a raíz de un incremento en las muertes violentas en zonas de Guayaquil, la Policía emprendió una investigación. Esta, logró determinar que la venta de droga falsa estaría detrás de los asesinatos entre bandas.

Se informó que entre los detenidos hay personas vinculadas a dos privados de libertad, quienes desde la Penitenciaría del Litoral, según Reimberg, dirigían secuestros extorsivos en Guayas y Los Ríos. (13).