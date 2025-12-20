Operativo Pandora en Guayaquil deja detenidos por prostitución ilegal, drogas y migración irregular

La Policía Nacional, junto con Migración, ejecutó el Operativo Pandora en Guayaquil en zonas críticas del centro. La intervención respondió a quejas vecinales constantes por escándalos públicos y alteraciones del orden.

Durante los controles, los agentes identificaron a mujeres extranjeras que ejercían prostitución en la vía pública sin documentos migratorios vigentes. Además, las autoridades detectaron actividades vinculadas al microtráfico de drogas.

Operativo Pandora en Guayaquil y despliegue policial

El operativo contó con la presencia del ministro del Interior, John Reimberg, y del comandante de la Zona 8, Walter Villarroel. Las acciones se concentraron en hoteles, calles y locales comerciales del sector intervenido.

Como resultado, las autoridades retuvieron a 31 personas, entre 21 hombres y 10 mujeres, de nacionalidad venezolana y colombiana. Asimismo, capturaron a seis personas por delitos relacionados con drogas.

Resultados del operativo en el centro de Guayaquil

Las fuerzas del orden identificaron a una persona requerida por Interpol, con notificación amarilla, reportada como desaparecida. Además, incautaron sustancias sujetas a fiscalización durante los registros.

El balance oficial incluyó la intervención de 20 hoteles, la clausura de tres locales y la revisión de 174 personas. También inspeccionaron 46 vehículos y 40 motocicletas.

Control migratorio y decomisos realizados

Los agentes retuvieron cuatro vehículos y motocicletas por ocultar placas. Además, incautaron dos teléfonos celulares, cigarrillos de contrabando y varias dosis de cocaína, marihuana y heroína.

El ministro John Reimberg señaló que las denuncias ciudadanas permiten actuar de manera inmediata. Asimismo, confirmó que los extranjeros en situación irregular enfrentarán procesos de deportación conforme a la ley.

Objetivo: recuperar el orden público

La Policía de Ecuador afirmó que estos operativos buscan recuperar el orden público, combatir la explotación, frenar el microtráfico y reforzar el control migratorio en sectores conflictivos de Guayaquil.

Las autoridades anunciaron que mantendrán estas intervenciones de forma sostenida. Además, exhortaron a la ciudadanía a continuar denunciando actividades ilícitas en sus barrios. (07)