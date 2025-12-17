Operativos Libertad dejan 65 detenidos y evitan que víctimas de extorsiones y secuestros paguen más de 260 mil dólares en Ecuador.

La lucha contra el crimen organizado en Ecuador ha registrado un nuevo capítulo de alto impacto durante la segunda semana de diciembre de 2025. La Policía Nacional, a través de su brazo especializado, la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), desplegó una serie de intervenciones estratégicas denominadas operativos Libertad. Estas acciones, ejecutadas entre el 8 y el 14 de diciembre, tuvieron como objetivo principal desmantelar las redes económicas y logísticas de grupos delictivos dedicados al secuestro y la extorsión en seis provincias clave del país: Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Sierra Centro, Pichincha y Manabí.

El resultado más tangible de esta ofensiva policial radica en la protección del patrimonio de los ciudadanos. Según el reporte oficial, la intervención oportuna de los agentes evitó que las familias y víctimas pagaran un total de 264.500 dólares. Este monto, que era exigido por los criminales bajo amenazas contra la vida y la integridad personal, representa un golpe contundente a las finanzas de las estructuras ilegales, debilitando su capacidad operativa para financiar nuevos actos ilícitos.

Desarticulación de brazos armados durante operativos Libertad

La efectividad de los operativos Libertad no solo se midió en dinero ahorrado a las víctimas, sino en la captura de presuntos responsables. Las labores de inteligencia permitieron la aprehensión de 65 ciudadanos vinculados directamente a la comisión de estos delitos. Lo relevante de estas detenciones es la identificación de los sospechosos con Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) de alta peligrosidad.

Entre los detenidos, las autoridades identificaron a un miembro activo de la organización “Los Choneros”, cinco integrantes del grupo “Los Fatales“, cinco de “Los Chone Killers” y tres de la estructura conocida como “Los Lagartos”. Estas aprehensiones confirman que el delito de la extorsión no es un hecho aislado, sino una maquinaria articulada por bandas que operan en el litoral y la sierra ecuatoriana.

Casos emblemáticos en Manabí, Esmeraldas y Guayas

El despliegue territorial dejó casos específicos que ilustran la gravedad de la situación y la respuesta policial. Uno de los hechos más destacados ocurrió el pasado 8 de diciembre en el cantón Manta, provincia de Manabí. En el sector de San Agustín, los agentes lograron la liberación de una víctima de secuestro y la captura de un individuo implicado, marcando el inicio de esta semana de intervenciones.

Por otra parte, en la provincia de Esmeraldas, la presión policial permitió la captura de dos sujetos que extorsionaban a un ciudadano. Los antisociales exigían la suma de 5.000 dólares a cambio de no atentar contra la vida de la víctima y la de su núcleo familiar, una modalidad extorsiva que se ha vuelto recurrente y que la UNASE busca erradicar.

Sin embargo, uno de los datos más alarmantes provino del distrito Durán, en Guayas. Allí, los uniformados aprehendieron a cinco personas involucradas en una tentativa de secuestro. Lo preocupante de este caso es que, entre los detenidos, se encontraban tres menores de edad, lo que evidencia cómo las estructuras criminales están reclutando a adolescentes para ejecutar delitos de alto impacto.

Protocolos de rescate y atención en los operativos Libertad

Más allá de las cifras y detenciones, la prioridad de los operativos Libertad fue la vida. Durante esta semana de intervenciones, se logró la liberación de cinco personas que permanecían secuestradas. La institución policial informó que, tras su rescate, todas las víctimas recibieron atención médica inmediata para evaluar su estado de salud físico y emocional, cumpliendo con los protocolos establecidos para estos casos antes de ser entregadas a sus familiares.

Estos resultados reflejan un trabajo articulado que combina la investigación previa con la ejecución táctica en territorio, enviando un mensaje claro sobre el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la prevención de delitos que atentan contra la libertad personal en el Ecuador.

Resultados Totales a Nivel Nacional:

Total de Operativos: 22

Total de Detenidos: 65

Total de Personas Liberadas: 5

Afectación Económica Total: $264,500

Desglose por Provincias y Regiones:

La infografía detalla los resultados en seis áreas específicas, siendo Guayas y Los Ríos las que presentan las cifras más altas.