Orden de arresto en Tailandia contra copropietaria del Miss Universo por supuesto fraude millonario.

Un tribunal de Tailandia emitió este martes una orden de arresto contra Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, copropietaria del Miss Universo, por su ausencia en un proceso judicial. La corte de Bangkok South Kwaeng, encargada del caso, confirmó la orden, sin proporcionar más detalles oficiales.

Según el semanario estadounidense The Nation, la empresaria enfrentaba un juicio por supuesto fraude conjunto por un valor cercano a un millón de dólares y debía escuchar la sentencia este martes. Sin embargo, no acudió a la corte, lo que provocó la acción judicial inmediata.

Caso judicial y acusaciones

‘Anne’, conocida en el mundo empresarial, es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió Miss Universo en octubre de 2022 por $20 millones a IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York. La compra consolidó su influencia en medios y certámenes de belleza a nivel internacional.

La magnate tailandesa de 46 años, considerada por Forbes como una de las mujeres transgénero más ricas del mundo, renunció a su cargo de directora de JKN en junio. Esto ocurrió luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones contra ella y su hermana, Pimuma Jakrajutatip.

Jakkaphong Jakrajutatip: acusaciones financieras y contables

La compañía explicó que “Anne” enfrentaba acusaciones de “cometer o permitir la inclusión de declaraciones falsas” en los estados financieros de 2023. También se le imputa no mantener registros contables “completos, precisos y veraces” sobre el primer trimestre de 2024.

Durante ese periodo, JKN vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen, cuya final se celebró recientemente en Tailandia. Este proceso no está vinculado al supuesto fraude en la elección de Fátima Bosch, Miss Universo de México.

Ausencia pública y posibles implicaciones

Aunque Jakkaphong dejó la dirección de JKN en junio, mantuvo una relación pública cercana con Miss Universo hasta finales de octubre. En noviembre, desapareció de la vista pública, lo que generó especulaciones sobre su salida de Tailandia.

El sitio web de JKN eliminó finalmente su perfil, después de 12 años desde la fundación del conglomerado. Aún mantiene el 26.39 % de las acciones. Además, el 9 de noviembre de 2023, JKN Global Group solicitó al Tribunal Central de Quiebras iniciar un proceso de reestructuración de deuda por problemas de liquidez.