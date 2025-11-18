COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Deportes
Polideportivo

¡Orgullo ecuatoriano! Michael Morales llega al Top 3 del peso wélter de la UFC

El luchador ecuatoriano Michael Morales escala al Top 3 del ranking wélter de la UFC, consolidando su estatus de contendiente al título de la división.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
El luchador ecuatoriano Michael Morales.
El luchador ecuatoriano Michael Morales.
El luchador ecuatoriano Michael Morales.

La Marea

Redacción ED.

La Marea

Redacción ED.

Nació en Portoviejo, Manabí, el 11 de agosto de 1991. Se graduó como Licenciada en Comunicación ... Ver más

gabyyaneza@gmail.com

Michael Morales, oriundo de Pasaje, provincia de El Oro, consolidó su estatus como contendiente de élite tras ascender este martes al Top 3 del ranking de peso wélter de la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Michael Morales subió cinco puesto en el ranking

Este salto monumental se produce luego de su espectacular victoria por TKO sobre Sean Brady en el UFC 322, del reciente domingo, con el mantiene un impresionante récord invicto de 19-0.

‘La Araña’ se ubicaba en el octavo puesto de las 170 libras. Sin embargo, el ranking oficial fue actualizado hoy, teniendo como número uno a Jack Della Maddalena, seguido de Belal Muhammad y de Morales.

Así, el ecuatoriano de 26 años se posiciona de manera oficial como un serio aspirante al título, demostrando que está listo para enfrentar a los nombres más grandes en la categoría de las 170 libras y llevar la bandera del país a la cima.

Un triunfo clave en la UFC

La victoria en el evento UFC 322 fue determinante para este significativo salto. Michael Morales enfrentó a un top contender como Sean Brady y logró una finalización por TKO en el primer round. Este tipo de triunfos contundentes sobre rivales ranqueados son el factor principal que impulsa a los peleadores en el sistema de clasificación de la UFC.

El sistema de clasificación de la UFC es votado por un panel de miembros de los medios de comunicación de las artes marciales mixtas (MMA), y refleja la percepción de quién es el más merecedor de estar cerca de la disputa por el título. Al entrar en el Top 3, Morales se ha posicionado de manera oficial como un serio aspirante. Su racha de victorias, ahora en 19-0, lo convierte en uno de los récords invictos más largos activos en la organización.

Michael Morales ganó más de 100 mil dólares

La UFC premia a sus peleadores por tres parámetros: victoria, visibilidad, ranking. Al cumplir con los tres puntos, Morales recibió entre 100 mil y 150 mil dólares, tras vencer a Brady por nocaut en el primer asalto.

Además, tras la pelea, la UFC publicó un video en donde le daban la noticia a Morales que, una vez más, ganó un bono de la noche por 50 mil dólares.

Así, la ‘Araña’ se llevó del Madison Square Garden alrededor de 200 mil dólares.

La situación actual de la división wélter

La división de peso wélter (170 libras) es una de las más competitivas y pobladas de la UFC.

Actualmente, el campeón es Islam Makhachev. Con Michael Morales en el tercer puesto, su nombre pasa a ser un rival potencial para el campeón o un contrincante clave para los otros miembros del top.

El desempeño constante del peleador oriundo de Pasaje ha llamado la atención de la directiva de la UFC y de los aficionados a nivel mundial.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Adelanto del décimo tercer sueldo: expertos alertan riesgos y dan claves para usarlo bien

Suiza, Austria, Bélgica y Escocia clasifican al Mundial 2026 tras empates y victorias en las Eliminatorias UEFA

España empata 2-2 con Turquía y clasifica al Mundial 2026 como líder del Grupo E

Wolverhampton en negociaciones con Independiente del Valle por Patrick Mercado

Hijas de Fernando Villavicencio son reconocidas como acusadoras particulares en caso Magnicidio

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO