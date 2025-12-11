COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Quito
Sociedad

Pabel Muñoz, alcalde de Quito, denuncia persecución política en auditoría a modernización del transporte

El alcalde confirmó que la Empresa de Pasajeros se defenderá, respaldando la postura institucional.
EL alcalde de Quito, Pabel Muñoz. FOTO: @pabelml.
sebastianpencas@gmail.com

La Empresa de Pasajeros de Quito emitió este 10 de diciembre de 2025 un comunicado rechazando categóricamente el informe de la Contraloría General del Estado sobre presuntas irregularidades en el proceso de modernización del sistema de transporte, que incluye la adquisición de 60 trolebuses 100% eléctricos. El rechazo se produce en respuesta a conclusiones que señalan omisión de normativa en la contratación pública al involucrar a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), determinando un perjuicio económico de USD 2,55 millones, responsabilidades administrativas por cerca de USD 80.000 y posibles indicios de responsabilidad penal.

El alcalde Pabel Muñoz, señalado directamente en el examen por suscribir el Memorando de Entendimiento con UNOPS, calificó el informe de “persecución política” en un mensaje publicado en sus redes sociales, argumentando que busca frenar avances en la ciudad.

Pasajeros de Quito envió un comunicado

La Empresa de Pasajeros de Quito argumentó en su comunicado que las conclusiones del informe carecen de sustento técnico y legal, y no consideraron los justificativos presentados por la entidad. “La compra se ejecutó con total transparencia, a menor costo que el presupuesto referencial, amparada en el marco jurídico nacional y bajo el liderazgo de la Agencia de Naciones Unidas (UNOPS)”, detalló la institución municipal.

Además, defendió el rol de UNOPS, destacando su presencia en 143 países y experiencias en compras públicas, como infraestructura de salud en Brasil, equipamiento para escuelas en Argentina, cablebuses en México, y en Ecuador, la adquisición de 311 ambulancias para el Ministerio de Salud y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Respuesta institucional y defensa legal

La entidad anunció que ejercerá su legítimo derecho a la defensa en ámbitos nacionales e internacionales. Este posicionamiento se alinea con la gestión del Municipio de Quito, que enfatiza la transparencia en la modernización del transporte público. Un proyecto clave para reducir emisiones y mejorar la movilidad en la capital ecuatoriana. La adquisición de trolebuses eléctricos forma parte de esfuerzos por promover transporte sostenible, alineados con objetivos globales de desarrollo verde y eficiencia energética en ciudades andinas.

El informe de Contraloría, emitido la tarde de este miércoles, atribuye responsabilidad directa al alcalde Muñoz por la gestión del proceso de contratación. Según el ente fiscalizador, el Municipio omitió normativa al involucrar a UNOPS sin sustento técnico ni financiero adecuado, lo que generó el perjuicio calculado. Este examen especial se centra en el Memorando de Entendimiento suscrito por Pabel Muñoz, que dio pie a la adquisición. Este sugiere responsabilidades civiles y penales para los involucrados.

Posición del alcalde y contexto político

Muñoz, en su mensaje en redes sociales, vinculó el informe a motivaciones políticas. “A algunos personajes les amarga y no les deja dormir el despertar de Quito, las obras nuevas y los servicios mejorados. Por eso continúan con la vieja y conocida persecución política”, escribió. Agregó que ya había advertido sobre tales “informes” durante eventos recientes, como un discurso el domingo previo donde reclamó por ataques a la administración municipal.

“En mi discurso del domingo, donde reclamaba por los ataques a la ciudad y a esta administración, advertí que los ‘informes’ de persecución no tardarían en llegar. Dicho y hecho”, enfatizó.

El burgomaestre confirmó que la Empresa de Pasajeros se defenderá, respaldando la postura institucional. Este episodio se enmarca en tensiones entre el Municipio y entes fiscalizadores. En un contexto donde Quito avanza en proyectos de transporte público eléctrico para enfrentar desafíos como congestión vehicular y contaminación ambiental. La modernización incluye no solo trolebuses, sino mejoras en rutas y sistemas integrados, con impacto en la calidad de vida de millones de habitantes.

Implicaciones y futuro del proyecto

La Contraloría recomendó acciones administrativas y civiles, pero no detalló nombres adicionales más allá de Muñoz. La Empresa de Pasajeros reiteró que el proceso con UNOPS garantizó eficiencia y ahorro, alineado con prácticas internacionales en compras públicas.

