Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Sicariato

Padre e hijo fueron asesinados en Pasaje horas después de recuperar su libertad

Dos hombres fueron asesinados a tiros en Pasaje dentro de un taller, horas después de haber recuperado su libertad. La Policía investiga el ataque armado.
Pasaje: dos víctimas mortales tras ataque armado en el sector Rosita Tres

Un ataque armado ocurrido la tarde del lunes, en el sector Rosita Tres, en el cantón Pasaje (El Oro, Ecuador), dejó dos hombres fallecidos, identificados como Carlos Fabián Napa Castillo y Marcos Antonio Napa Chichande, quienes fueron atacados en su taller.

El hecho violento ocurrió cuando las víctimas se encontraban trabajando en el interior del predio.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y abrieron fuego de manera directa contra ambos hombres. Uno de ellos murió en el interior del taller, mientras que el segundo intentó huir para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por las balas y cayó en un solar abandonado situado a pocos metros del sitio del ataque.

Los moradores del sector escucharon varias detonaciones y alertaron de inmediato a la Policía Nacional. Al llegar al lugar, los agentes confirmaron el doble crimen y acordonaron el área para resguardar la escena. Personal especializado se movilizó para iniciar el levantamiento de indicios balísticos y coordinar el arribo del equipo de Medicina Legal, responsable de retirar los cuerpos.

Identificación de las víctimas y antecedentes recientes

Las víctimas tenían 33 y 58 años. Según información oficial, a los dos los habían aprehendido durante la madrugada del mismo lunes en el operativo policial denominado “Tsunami Antidelincuencial 10”. Las autoridades investigaban por presunto porte de armas, municiones y receptación.

Sin embargo, menos de 24 horas después de ese procedimiento, durante la audiencia de formulación de cargos, ambos recuperaron su libertad mientras continuaban las investigaciones en su contra. Tras salir de la diligencia judicial, se dirigieron al taller donde trabajaban.

La Policía Nacional analiza si existe relación entre la detención reciente detención y el ataque perpetrado en la tarde.

Investigación en marcha y recolección de evidencias

Agentes de Criminalística y de la Dinased ejecutaron las primeras diligencias en el sitio del crimen. Entre las acciones realizadas constan el levantamiento de casquillos percutidos, la toma de fotografías, la recopilación de videos de cámaras de seguridad cercanas y la recolección de versiones de testigos que presenciaron el hecho o escucharon detonaciones.

Reacciones de la comunidad y situación de seguridad en Pasaje

El doble crimen generó preocupación entre los habitantes de Rosita Tres, quienes manifestaron temor por el incremento de ataques armados en la zona.

Este hecho se suma a una serie de episodios violentos registrados en El Oro durante las últimas semanas. (12)

