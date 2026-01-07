COMUNIDAD POR USD 1
Hace 6 meses
Seguridad
Delincuencia

Pagó por miedo: así operaba la red que extorsionaba a comerciantes en Babahoyo

Una comerciante denunció amenazas y pagos forzados en Babahoyo. La UNASE investigó, rastreó depósitos y detuvo a cuatro presuntos extorsionadores.
Una comerciante denunció extorsiones reiteradas en Babahoyo. La UNASE investigó, rastreó pagos y detuvo a cuatro sospechosos vinculados a exigencias de USD 3.000.

La Policía Nacional, a través de la UNASE, detuvo el 6 de enero en Babahoyo a dos mujeres y dos hombres por presunta extorsión, tras amenazas que exigían USD 3.000 a una comerciante para no atentar contra su vida y la de su familia.

La investigación se activó luego de la denuncia presentada por Clemencia T., de 45 años, comerciante local. Ella reportó mensajes y llamadas extorsivas persistentes durante varios meses. Los remitentes exigían pagos bajo amenazas directas.

Según su testimonio, la víctima aceptó pagar por temor. Realizó depósitos semanales y mensuales, pero las exigencias continuaron. Ante el aumento de los montos solicitados, decidió acudir a la Policía.

La UNASE inició diligencias de campo, tecnológicas y de recolección de información. Los agentes analizaron comunicaciones, flujos de dinero y registros bancarios para identificar a los responsables.

Investigación y capturas en Babahoyo

El martes 6 de enero, los extorsionadores volvieron a exigir un depósito. La comerciante efectuó el pago y entregó la información a los investigadores. Con esos datos, la Policía ubicó a la titular de la cuenta receptora y a otros implicados.

Los operativos se ejecutaron en Babahoyo. La Policía detuvo a Dyan del Rosario V. (26), Julissa Anabel C. (28), Óscar Fabricio M. (37) y Sairo Efraín S. (33). Todos quedaron a órdenes de la autoridad competente.

Durante los allanamientos, los agentes incautaron cuatro teléfonos celulares y tres panfletos. Estos indicios ingresaron a cadena de custodia para su análisis pericial.

Las autoridades confirmaron que las amenazas exigían USD 3.000 a cambio de no atentar contra la integridad de la víctima y su familia. El caso se investiga como presunta extorsión.

Casos recientes y patrón delictivo

En días previos, la Policía registró otros hechos similares en Babahoyo. Un denunciante reportó mensajes amenazantes con la misma exigencia económica: USD 3.000.

En ese procedimiento, la UNASE de la Subzona Los Ríos ejecutó allanamientos en dos viviendas. Allí, los sospechosos se ocultaban tras recibir pagos. La Policía detuvo a Sherry B. (19) y Henry U. (36), señalados como presuntos miembros de Los Lobos.

Como indicios, los agentes decomisaron tres celulares y un recibo de pago vinculado a la extorsión. La Fiscalía dirige la investigación y define responsabilidades.

Más operativos por denuncias de comerciantes

La UNASE ejecutó dos operativos adicionales tras nuevas denuncias de comerciantes. En uno de los casos, la Policía detuvo a una mujer que receptaba pagos de varias víctimas por concepto de “vacunas”.

Las autoridades sostienen que los casos comparten métodos de presión, uso de cuentas receptoras y amenazas reiteradas. La Policía mantiene investigaciones abiertas para identificar a más involucrados.

La institución reiteró el llamado a denunciar de inmediato. La colaboración ciudadana permite interrumpir los cobros, rastrear pagos y detener a los responsables (5).

