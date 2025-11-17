Países Bajos clasifica al Mundial 2026 con goleada 4-0 ante Lituania en Eliminatorias UEFA

La selección de Países Bajos derrotó 4-0 a Lituania este lunes 17 de noviembre de 2025 en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, por la fecha 10 del Grupo G de las Eliminatorias UEFA, confirmando su clasificación directa al Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, y liderando el grupo con 20 puntos.

Desarrollo del partido minuto a minuto

El dominio neerlandés se evidenció desde el inicio. Al minuto 16, Tijjani Reijnders abrió el marcador con un remate dentro del área, asistido por Frenkie de Jong, tras un pase filtrado que rompió la defensa lituana.

Lituania intentó responder con remates de media distancia, pero sin precisión para inquietar al portero Bart Verbruggen. Países Bajos controló la posesión en el primer tiempo, generando peligro por las bandas.

En la segunda mitad, el partido se definió en un lapso de cuatro minutos. Al 58′, Cody Gakpo convirtió un penal señalado por el VAR tras mano de un defensor lituano, elevando el marcador a 2-0.

Explosión ofensiva en el complemento

Dos minutos después, al 60′, Xavi Simons amplió la ventaja con un disparo cruzado dentro del área, asistido por Gakpo. El cuarto gol llegó al 62′, obra de Donyell Malen, quien definió con zurda en una transición rápida para sellar el 4-0.

Con el resultado asegurado, el técnico Ronald Koeman realizó cambios para rotar el plantel, ingresando a jugadores como Noa Lang, Valentín Valente y Brian Emegha, manteniendo el control del juego.

Lituania, ya eliminada con solo tres puntos en la tabla, generó algunos intentos aislados en los minutos finales, pero sin comprometer la defensa neerlandesa.

Clasificación y panorama del Grupo G

Países Bajos culminó las Eliminatorias con 20 puntos, superando a Polonia, que empató ante Malta y se quedó con 15 unidades, destinada al repechaje por uno de los últimos cuatro cupos directos de la UEFA.

Este triunfo borró el empate 1-1 ante Polonia en la fecha previa, donde un punto bastaba para clasificar, pero los neerlandeses optaron por la contundencia.

El equipo de Koeman llega al Mundial 2026 como uno de los favoritos europeos, con un historial de 11 participaciones previas, incluyendo subcampeonatos en 1974, 1978 y 2010.

Historial de Países Bajos en Mundiales

En sus ediciones pasadas: Italia 1934 (un partido), Francia 1938 (un partido), Alemania 1974 (subcampeón), Argentina 1978 (subcampeón), Italia 1990 (octavos), EE.UU. 1994 (cuartos), Francia 1998 (cuarto lugar), Alemania 2006 (octavos), Sudáfrica 2010 (subcampeón), Brasil 2014 (tercer lugar), Qatar 2022 (cuartos).

El pitazo final en Ámsterdam desató la celebración, con la afición reconociendo el pase directo. Países Bajos se une a las 12 selecciones europeas ya clasificadas directamente, mientras el repechaje definirá los cupos restantes en marzo de 2026.

El torneo, con 48 equipos, inicia en junio de 2026, y los neerlandeses apuntan a superar su mejor marca reciente.