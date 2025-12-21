COMUNIDAD POR USD 1
Países del Mercosur y estados asociados como Ecuador exigen el restablecimiento democrático en Venezuela

Durante la 67ª Cumbre de Jefes de Estado, los países del Mercosur emitieron un fuerte pronunciamiento sobre la crisis en Venezuela, exigiendo la liberación de detenidos y el respeto a los derechos humanos.
Países del Mercosur y estados asociados como Ecuador exigen el restablecimiento democrático en Venezuela. (Cancillería del Ecuador-X)
Países del Mercosur y estados asociados como Ecuador exigen el restablecimiento democrático en Venezuela. (Cancillería del Ecuador-X)

Redacción ED.

Redacción ED.

La 67ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque regional, celebrada este sábado 20 de diciembre de 2025, marcó un hito en la diplomacia sudamericana al unificar posturas frente a la inestabilidad política. Los presidentes y altas autoridades de los países del Mercosur, junto a naciones asociadas, suscribieron un comunicado conjunto enfocado en la situación crítica que atraviesa Venezuela. En este documento, los mandatarios de Argentina, Paraguay, Panamá, y representantes de Bolivia, Ecuador y Perú, reafirmaron que la estabilidad del continente depende directamente del respeto irrestricto a las instituciones democráticas y la vigencia del Estado de Derecho.

El eje central de la resolución fue la ratificación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático, instrumento fundamental que rige a los países del Mercosur y sus Estados Asociados. Las autoridades expresaron una profunda preocupación por la persistente crisis migratoria, humanitaria y social que afecta a Venezuela, nación que permanece suspendida del bloque precisamente por la aplicación de dicho protocolo. Los líderes regionales coincidieron en que el desarrollo y la prosperidad de la región son inalcanzables si no se garantiza la protección irrestricta de las libertades fundamentales de todos los ciudadanos.

Países del Mercosur plantean exigencias humanitarias y el restablecimiento del orden

El pronunciamiento conjunto de los países del Mercosur incluyó un exhorto directo a las autoridades venezolanas para que cumplan con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Basándose en las advertencias de organismos de las Naciones Unidas, el grupo denunció la persistencia de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas en dicho territorio. Ante este escenario, la resolución exige la liberación inmediata de todos los ciudadanos privados de su libertad de forma injustificada, garantizando además su integridad física y el debido proceso legal.

La voluntad política de los países del Mercosur se encamina hacia la búsqueda de una solución por medios pacíficos que permita el pleno restablecimiento del orden democrático. Esta decisión estratégica busca frenar el deterioro social que ha forzado a millones de personas al desplazamiento, impactando la infraestructura y los sistemas sociales de las naciones vecinas. El compromiso de este frente diplomático es mantener una vigilancia activa sobre la situación venezolana, utilizando los mecanismos multilaterales de defensa de la democracia para presionar por cambios reales y verificables.

Ecuador y los desafíos comunes en la integración regional

Más allá de la resolución política, Ecuador desempeñó un papel protagónico durante la jornada al resaltar la importancia de enfrentar juntos los desafíos comunes que golpean a la región. La Cancillería ecuatoriana, a través de sus canales oficiales, subrayó que los países del Mercosur deben articular esfuerzos para combatir con eficacia la delincuencia organizada transnacional, la pobreza y los crecientes problemas ambientales. Para el Gobierno ecuatoriano, la integración no es solo un concepto diplomático, sino una herramienta necesaria para blindar la seguridad y el bienestar de las poblaciones sudamericanas.

Como Estado Asociado, Ecuador reafirmó su compromiso de aportar activamente al fortalecimiento de las sinergias dentro del bloque para dinamizar el comercio intrarregional. El objetivo planteado ante los países del Mercosur es avanzar hacia la eliminación total de las barreras no arancelarias y mejorar la conectividad logística. Estas acciones están diseñadas para facilitar un acceso real a los mercados, permitiendo que la producción nacional compita en igualdad de condiciones y se generen nuevas oportunidades de empleo y desarrollo productivo en todo el cono sur.

