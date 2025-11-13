Paloma Fiuza recuerda el angustiante momento que vivió en Ecuador: “Yo estaba llena de sangre en la maletera”

La bailarina y presentadora brasileña Paloma Fiuza, de 41 años, causó gran asombro al relatar el secuestro exprés que sufrió en Guayaquil, Ecuador, hace aproximadamente 20 años.

La confesión la hizo en el segmento ‘Cuentos Chinos’ del reality ‘El Internado’, del canal chileno Mega, donde contó que el angustiante episodio se extendió por más de tres horas.

Momentos de temor para Paloma Fiuza

Fiuza, recordada en Ecuador por su trayectoria en diversos programas televisivos, comenzó su narración visiblemente conmovida ante sus compañeros en el reality chileno. “Hace muchos años estaba con mis amigos y nos asaltaron. Nos pusieron en la maletera, rompieron la nariz de mi amigo, yo estaba llena de sangre en la maletera”, explicó.

La artista precisó que, en ese entonces, la tecnología era limitada y no contaban con teléfonos celulares para pedir ayuda. “Nos sentaron y sacaron fotos con la cámara que tenía en mi bolso, me pusieron las armas en las manos. Me dijeron que bajara la cabeza”, relató.

Los delincuentes la reconocieron

Durante el secuestro, Fiuza enfrentó el temor constante de ser violada o asesinada. “Yo estaba desesperada, mi mayor miedo era que me pasara algo o que abusaran de mí, pero no me hicieron nada, eso sí, me reconocieron, pero yo no los miré a la cara en ningún momento”, confesó.

Los delincuentes, al identificarla como figura pública, no procedieron con agresiones adicionales. Pese a ello, la bailarina recuerda dicho hecho con bastante angustia.

Añadió que los atacantes retuvieron a su grupo mientras continuaban robando a otras personas, utilizando el auto como herramienta delictiva. “Agarraron el auto de mi amigo, robaban a la gente con nosotros en la maletera”, relató, dejando en evidencia la crueldad con la que actuaron.

Según la bailarina, luego de un largo periodo de tiempo, los pillos abandonaron el vehículo desmantelado y escaparon, dejándolos a su suerte. “Fueron tres horas y finalmente fuimos al hospital”, precisó.

Paloma Fiuza y su paso por Ecuador

Paloma Fiuza, conocida actualmente como ‘Pops’, llegó a Ecuador en 2004 como bailarina del grupo axé Exporto Brasil, integrándose al canal RTS.

Allí inició su trayectoria televisiva, destacando en programas juveniles y de entretenimiento. En 2005, fue parte del programa de farándula ‘Vamos con Todo’, ganando popularidad por su carisma. Luego fue conductora del espacio infantojuvenil ‘Magneto’ e incursionó en la actuación cuando protagonizó la telenovela ‘Cholicienta’, en 2007.

Residió en el país durante ocho años, trabajando también en noticieros y consolidándose como figura mediática. Su paso por Ecuador marcó una etapa clave antes de expandir su carrera a Perú y Chile, donde sigue participando en programas de telerrealidad.