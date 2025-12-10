COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Pamela Anderson confirma que tuvo un romance real con Liam Neeson

La actriz Pamela Anderson detalló cómo surgió su relación con Liam Neeson tras la filmación de la cinta The Naked Gun (Y dónde está el policía).
La actriz Pamela Anderson compartió una versión directa sobre el vínculo sentimental que mantuvo con Liam Neeson luego del rodaje de la comedia The Naked Gun (Y dónde está el policía).

En diálogo con la revista People, la intérprete comentó que ambos exploraron una conexión auténtica después de la filmación.

“Debes saberlo, Liam y yo estuvimos involucrados románticamente por un corto tiempo, pero solo después de que terminamos de filmar”, contó la actriz.

Una semana crucial en Nueva York marcó la relación

La artista recordó una “semana íntima” que compartió con el actor en la zona norte de Nueva York, Estados Unidos.

Ese encuentro incluyó la presencia de asistentes y familiares, lo que permitió una convivencia sincera sin presiones externas.

Uno de los momentos más recordados ocurrió en un pequeño restaurante francés. Allí, Neeson presentó a la actriz, en tono humorístico, como “la futura señora Neeson”. Según ella, ese gesto reveló la cercanía que vivían y reforzó la idea de un romance construido desde emociones reales.

Pamela Anderson descarta cualquier truco publicitario

Por otro lado, la estrella de la actuación confesó “Siempre me reía cuando la gente pensaba: ‘Oh, eso es un truco publicitario’. Yo decía: ‘¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales’”, afirmó la protagonista de Baywatch (Vigilantes de la Bahía).

Durante la promoción de la cinta The Naked Gun (Y dónde está el policía), ambos se mostraron tomados de la mano. Ese gesto alimentó rumores que rondaban en el medio, aunque Anderson indicó que la relación evolucionó con el paso del tiempo.

Una amistad sólida que se mantiene hasta hoy

“Adoro a Liam, pero somos mejores amigos, con total honestidad”, explicó la actriz al recordar cómo cambió su vínculo.

Aunque el romance quedó atrás, la conexión emocional continúa viva entre ambos. Esta cercanía se volvió evidente en agosto, cuando el actor asistió a verla en la obra Camino Real. Ella mencionó que Neeson es “un gran apoyo en esta nueva etapa de mi carrera”.

“Estoy segura de que siempre estaremos en la vida del otro”, concluyó Pamela Anderson.

