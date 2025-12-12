Panfleto con amenazas en la puerta de una escuela provoca retiro de estudiantes, en Machala

La mañana de este viernes se vio alterada en la parroquia El Cambio, al sur de Machala, luego de que se encontrara un panfleto con amenazas colocado en la puerta principal de la escuela Eloy Alfaro. El mensaje, atribuido a un presunto grupo delictivo, generó temor inmediato en la comunidad educativa y motivó decisiones preventivas por parte de padres de familia y autoridades del plantel.

El hallazgo ocurrió cuando docentes y representantes legales de los estudiantes llegaban al establecimiento para iniciar la jornada escolar. Según relataron testigos, el documento estaba visible en el acceso principal y contenía advertencias dirigidas a personas señaladas como posibles colaboradores o informantes de organizaciones rivales, utilizando términos como “radares” o “copien”.

El contenido del panfleto causó desconcierto y alarma, especialmente por el contexto de inseguridad que atraviesa la ciudad. En pocos minutos, varios padres optaron por retirar a sus hijos del plantel, temiendo que las amenazas pudieran derivar en un atentado o hecho violento.

Reacción inmediata de padres y docentes

Tras conocerse el contenido del mensaje, se registraron momentos de tensión y desorden en los exteriores de la institución. Padres intentaban comunicarse con autoridades educativas mientras otros buscaban asegurar la salida rápida de los menores. Algunos docentes suspendieron temporalmente las actividades mientras se evaluaba la situación.

Representantes del plantel indicaron que no se registraron agresiones físicas ni incidentes dentro de la escuela. Sin embargo, el impacto psicológico del mensaje fue evidente, especialmente entre estudiantes de menor edad, en medio de un ambiente de incertidumbre.

La dirección de la institución activó protocolos internos de seguridad y dio aviso a las autoridades correspondientes para que se adoptaran medidas preventivas.

Intervención de la Policía Nacional

Personal de la Policía Nacional acudió al lugar para tomar procedimiento. Los agentes retiraron el panfleto, realizaron el levantamiento de indicios y coordinaron acciones iniciales de investigación para determinar el origen del mensaje y a los posibles responsables.

El incidente ocurre en una semana especialmente sensible para la ciudad. Dos días antes, un artefacto explosivo fue detonado en las instalaciones del Distrito de Educación de Machala, hecho que generó preocupación entre autoridades y ciudadanía.

Además, el día anterior al hallazgo del panfleto, un estudiante resultó herido tras un ataque armado registrado en los exteriores del ECU-911, lo que incrementó la percepción de inseguridad en la zona y elevó los niveles de alerta en instituciones públicas y educativas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier información relevante que permita esclarecer el caso. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ni nuevos incidentes vinculados al panfleto (12).