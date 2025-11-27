COMUNIDAD POR USD 1
Hace 5 meses
Negocios
Finanzas

Parejas frente a las deudas: estrategias efectivas para pagar préstamos y tarjetas de crédito sin conflictos

Especialistas en finanzas recomiendan que las parejas elaboren un presupuesto familiar compartido, contemplando ingresos, gastos fijos y pagos de deudas.
3 minutos de lectura
Expertos sugieren que las parejas establezcan un calendario de pagos conjunto, de manera que ambos sean responsables de cumplir con los compromisos. FOTO: ChatGPT (Inteligencia Artificial).
Expertos sugieren que las parejas establezcan un calendario de pagos conjunto, de manera que ambos sean responsables de cumplir con los compromisos. FOTO: ChatGPT (Inteligencia Artificial).

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Cada vez más parejas enfrentan el reto de equilibrar préstamos y tarjetas de crédito, buscando estrategias que les permitan pagar sus deudas sin comprometer la estabilidad económica familiar ni generar conflictos financieros.

Planificación y presupuesto conjunto

De acuerdo con varios especialistas en finanzas recomiendan que las parejas elaboren un presupuesto familiar compartido, contemplando ingresos, gastos fijos y pagos de deudas. Ellos señalan que más del 40% de los hogares reporta dificultades para equilibrar ingresos y compromisos financieros, lo que hace esencial la organización económica en pareja.

El primer paso consiste en listar todas las deudas, incluyendo préstamos personales, créditos hipotecarios y tarjetas de crédito, con sus tasas de interés y fechas de vencimiento. Esto permite priorizar pagos, evitando recargos y acumulación de intereses. Por ello, los expertos sugieren que las parejas establezcan un calendario de pagos conjunto, de manera que ambos sean responsables de cumplir con los compromisos en tiempo y forma.

Negociación y refinanciamiento

Una estrategia clave es la negociación con bancos y entidades financieras. Muchas instituciones ofrecen opciones de refinanciamiento o consolidación de deudas, que permiten reducir pagos mensuales o bajar tasas de interés. Según la Superintendencia de Bancos (2023), los clientes que optan por consolidar sus créditos pueden disminuir sus cuotas hasta en un 20%, facilitando la gestión de la economía familiar.

El refinanciamiento de tarjetas de crédito permite unificar varias deudas en un solo pago con interés más bajo, evitando cargos adicionales por mora o penalidades. Sin embargo, los especialistas advierten que esta opción requiere disciplina y seguimiento, ya que los pagos prolongados pueden generar intereses acumulativos si no se gestionan correctamente.

Educación financiera y comunicación

La educación financiera compartida es fundamental para mantener la estabilidad económica. Talleres y programas de finanzas personales fomentan el conocimiento sobre tasas de interés, comisiones y planificación de pagos. Además, los especialistas recalcan que las parejas que participan en programas de educación financiera reportan un 35% menos de conflictos relacionados con el dinero.

La comunicación abierta sobre dinero ayuda a fortalecer la confianza y reducir tensiones dentro de la pareja. Se recomienda realizar reuniones mensuales para revisar deudas, evaluar avances y ajustar estrategias según cambios en ingresos o gastos. Esto asegura que ambos miembros estén al tanto de la situación financiera y puedan tomar decisiones informadas.

Herramientas digitales y aplicaciones

El uso de herramientas digitales ha facilitado la gestión de deudas conjuntas. Aplicaciones móviles permiten registrar pagos, generar alertas de vencimiento y visualizar el progreso en la reducción de deudas. Según un estudio de la Cámara de Comercio de Quito (2023), el 60% de los jóvenes matrimonios utiliza al menos una app financiera para controlar sus compromisos crediticios.

Estas aplicaciones ayudan a mantener disciplina financiera, especialmente cuando ambos miembros de la pareja tienen ingresos independientes. Facilitan el seguimiento de los pagos de préstamos y tarjetas, evitando sorpresas y gastos adicionales por incumplimiento de fechas.

El manejo de préstamos y tarjetas de crédito en pareja requiere planificación, comunicación y disciplina. Las estrategias incluyen la creación de presupuestos conjuntos, priorización de pagos, negociación con entidades financieras, educación financiera y uso de herramientas digitales. Con estas medidas, las parejas pueden mantener estabilidad económica, reducir estrés financiero y construir un futuro financiero seguro.

