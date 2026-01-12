COMUNIDAD POR USD 1
Paris FC da la sorpresa y elimina al PSG con Willian Pacho de la Copa de Francia

Paris FC eliminó al PSG de Willian Pacho en dieciseisavos de la Copa de Francia con victoria 1-0 en el Parque de los Príncipes, en la primera gran sorpresa de la temporada.
Paris Saint-Germain con Willian Pacho de titular cayó por 0-1 ante Paris FC en el Parque de los Príncipes, en los dieciseisavos de final de la Copa de Francia. Este resultado eliminó al bicampeón defensor del título con un gol de Jonathan Ikoné al minuto 74.

Desarrollo del encuentro y dominio parisino

El PSG, dirigido por Luis Enrique, dominó el partido con más del 65% de posesión durante los 90 minutos. El equipo generó varias ocasiones de peligro en el primer tiempo, pero careció de contundencia para abrir el marcador.
El arquero de Paris FC, Obed Nkambadio, realizó varias intervenciones clave. Willian Pacho inició como titular en la defensa de tres centrales junto a Marquinhos y otro compañero, con poco trabajo defensivo ante la presión constante del PSG.
El ecuatoriano respondió cuando fue exigido y portó el dorsal 5, ya que en la Copa de Francia los titulares deben usar números del 1 al 11.

Sustitución clave y gol de la sorpresa

Al minuto 64, Willian Pacho fue reemplazado por Nuno Mendes, pasando el equipo a una línea de cuatro defensores para sumar más jugadores en ataque. La salida dejó expuesta la defensa. A los 74 minutos, un contragolpe tras una mala salida de Mendes culminó con Jonathan Ikoné, exjugador del PSG, rematando en el área para el 1-0. Ikoné no celebró por respeto al club formador.
El gol complicó al PSG, que se volcó al ataque pero no logró igualar pese a insistir hasta el final.

Ocasiones finales y eliminación

En los minutos finales, el PSG estuvo cerca del empate con un remate fortuito de Warren Zaïre-Emery, un cabezazo de Illya Zabarnyi y un disparo de Vitinha en el 90+7 que Obed Nkambadio atajó de forma destacada.
El equipo de Luis Enrique no pudo forzar prórroga ni penales. Paris FC, que ascendió recientemente a Ligue 1, logró su primer triunfo histórico ante el PSG y tomó revancha de la derrota 2-1 en Ligue 1 el 4 de enero de 2026.
Con esta eliminación, el PSG no defenderá su título de bicampeón de la Copa de Francia y se despide en dieciseisavos, marcando la primera gran sorpresa de la temporada europea.

Derbi y revancha

El encuentro fue la segunda edición reciente del derbi parisino tras 48 años sin enfrentamientos frecuentes. Paris FC eliminó previamente a Raon-l’Étape y aprovechó su planteo defensivo y eficacia en contragolpes. Jonathan Ikoné fue decisivo, mientras Obed Nkambadio se consolidó como figura con atajadas clave. El resultado impide al PSG buscar un tercer título consecutivo en el torneo.

