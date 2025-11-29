Parroquias rurales presentarán sus platos ganadores en la copa culinaria

Más de 30 stand de comida, entre ellos los ganadores de los festivales gastronómicos de las parroquias rurales, estarán en la copa culinaria, que se realizará este domingo 30 de noviembre, a partir de las 11h00.

El evento se realizará en el parque Las Vegas, donde se prevé la presencia de al menos 10 mil personas. La jornada incluirá una pantalla gigante para observar el partido de Liga de Portoviejo, que disputa su pase a la Serie B del fútbol ecuatoriano.

Platos representativos de cada parroquia

Juvenal Saltos, Coordinador de Información Turística del municipio, informó que en la copa culinaria estarán los siete ganadores de los festivales gastronómicos. Entre ellos, están el marisco de Crucita, el ceviche de pinchagua de Riochico, el seco de gallina criolla de Pueblo Nuevo y el caldo de gallina criolla de Chirijos. También estarán las empanadas de Alhajuela, la morcilla de Calderón y las tongas de San Plácido.

Al final, se escogerá el ganador del mejor plato y el ganador de la edición 2025. Saltos recalcó que de cada parroquia estarán tres participantes de cada uno de los festivales que se realizaron en las parroquias rurales. A ellos se sumarán nueve emprendedores gastronómicos más, de la zona urbana que han sido invitados. “Con esto finalizamos el programa de los festivales gastronómicos y ahí nos preparamos para el próximo 2026, donde el primero será para la Semana Santa, en Crucita”, anunció el funcionario.

Un encuentro con alta asistencia prevista

Saltos detalló que los festivales gastronómicos en las parroquias han registrado unas ventas en promedio de 25 mil dólares. Sin embargo, la copa culinaria representa un evento de mayor alcance, al concentrar a todos los ganadores del año, por lo que se prevé una venta mayor y se prevé la asistencia de unas 10 mil personas.

La copa culinaria funciona como resumen anual de las actividades desarrolladas en las parroquias y se consolida como un espacio de promoción para cocineros locales.

El funcionario señaló que se coordinan invitaciones para delegados de países de la región andina. El propósito es fomentar un intercambio de conocimientos entre cocineros locales y chefs visitantes.

El evento está vinculado a la designación de Ciudad Creativa en Gastronomía, otorgada por la UNESCO. Según Saltos, cada actividad forma parte del plan de trabajo anual y cumple con los indicadores evaluados por esta red internacional.