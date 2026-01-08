Pervis Estupiñán observó desde la banca de suplentes el empate del AC Milan ante Genoa

AC Milan empató 1-1 con Genoa este 8 de enero de 2026 en el Estadio San Siro de Milán , Italia, por la jornada 18 de la Serie A, con gol de Rafael Leão en el tiempo añadido y un penal fallado por los visitantes en el minuto 97′ .

Locales dominaron de entrada

El conjunto rossonero dominó el inicio del encuentro, generando peligro por las bandas y en jugadas a balón parado. Strahinja Pavlovic impactó el travesaño con un cabezazo, mientras Matteo Gabbia remató cerca en otra acción aérea.

Genoa resistió la presión inicial y encontró la ventaja al minuto 28′ , cuando Lorenzo Colombo anticipó en el área tras un centro de Ruslan Malinovskyi y definió para el 1-0 . AC Milan buscó la reacción antes del descanso, con una gran intervención del arquero visitante ante Rafael Leão y un resbalón de Youssouf Fofana en el rebote.

Segundo tiempo intenso

En el complemento, al minuto 60′ , el VAR anuló un gol de Christian Pulisic por posición adelantada. Genoa mantuvo la ventaja hasta el tiempo de descuento, cuando Rafael Leão igualó al 90+2′ con un cabezazo tras un córner.

Drama final en San Siro

En el minuto 97′ , Genoa obtuvo un penal, pero Nicolae Stanciu lo envió por encima del travesaño, permitiendo el empate definitivo. El ecuatoriano Pervis Estupiñán permaneció en el banco de suplentes durante todo el partido, sin sumar minutos. Previamente, había sido titular ante Cagliari hasta el minuto 79′ .

Posiciones en la Serie A

Con este resultado, AC Milan alcanza los 39 puntos y se ubica en el segundo lugar de la tabla, a tres unidades del líder Inter, que suma 42 puntos . Genoa llega a 16 puntos y permanece en la posición 17 , a tres puntos de la zona de descenso.