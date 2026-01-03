Pervis Estupiñán regresa a la titularidad en la victoria 0-1 del AC Milan ante Cagliari en Serie A

El AC Milan venció 0-1 a Cagliari este 2 de enero de 2026 en el Unipol Domus, por la jornada 18 de la Serie A, con gol de Rafael Leão al minuto 50, gracias a una sólida actuación defensiva que incluyó el retorno a la titularidad del ecuatoriano Pervis Estupiñán, ausente del once inicial desde el 8 de noviembre de 2025.

El conjunto dirigido por Massimiliano Allegri se impuso como visitante en un encuentro cerrado. Estupiñán inició como lateral izquierdo y fue sustituido al minuto 79 por Matteo Gabbia. El gol llegó en el segundo tiempo tras una asistencia de Adrien Rabiot a Leão.

Con este resultado, el Milan alcanzó los 38 puntos y se colocó como líder provisional de la Serie A, superando al Inter (36 puntos, con un partido menos). Cagliari permanece en la posición 14 con 18 puntos.

Desarrollo del partido

El primer tiempo finalizó 0-0, con Cagliari presionando en los minutos iniciales. Estupiñán cometió errores en salida que generaron oportunidades rivales, pero el equipo rossonero mantuvo el control.

En la segunda mitad, Milan mejoró. Al minuto 49, Ruben Loftus-Cheek cabeceó una chance clara. Un minuto después, Leão anotó el único gol tras un pase de Rabiot.

Allegri realizó cambios: al minuto 69, debutó Niclas Füllkrug (ingresado por Leão), y al 79 entraron Pulisic y Gabbia. El equipo mantuvo la portería en cero por segundo partido consecutivo.

Declaraciones de Allegri

Tras el encuentro, Massimiliano Allegri destacó la mejora defensiva en rueda de prensa: “Están todos mejorando. Jugar en el Milan no es fácil: (Koni) De Winter, (Davide) Bartesaghi, (Pervis) Estupiñán, (Fikayo) Tomori, que ha mejorado físicamente, y (Matteo) Gabbia, que ha vuelto. Están mejorando individualmente, sobre todo en situaciones defensivas”.

Allegri había criticado la zaga semanas atrás, señalando la necesidad de ser “más duros” tras encajar goles con facilidad.

Esta portería en cero consolidó la racha positiva del Milan, invicto en 16 partidos de Serie A.

Trayectoria de Estupiñán en Milan

Pervis Estupiñán llegó al AC Milan en julio de 2025 desde Brighton por una cifra cercana a los 19,9 millones de dólares. En la temporada 2025/26, ha disputado 12 partidos, con una asistencia, dos amonestaciones y una expulsión.

El equipo perdió tres encuentros con él en cancha, recibiendo 12 goles. Allegri optó previamente por dar minutos al juvenil Davide Bartesaghi.

Este regreso a la titularidad marca el inicio de 2026 para el lateral de 27 años, primer ecuatoriano en la historia del club.

En las próximas fechas, Milan se medirá a Genoa el 8 de enero, y tres días después a Fiorentina.